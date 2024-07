close info Kmpzzz / Shutterstock

Linda Hájíčková 3. 7. 2024 clock 3 minuty video

Objevily se vám po těle malé červené pihy? I když jsou ve většině případů naprosto neškodné, někdy mohou být příznakem závažnějších zdravotních problémů. Věnujte proto raději zvýšenou pozornost jejich výskytu a sledujte, zda nejsou dále doprovázeny i jinými symptomy. Co by to jinak znamenalo?

Červené pihy, známé také jako petechie, se mohou objevit kdekoliv na pokožce. Většina těchto červených pih není ale nijak nebezpečná a zmizí sama bez léčby do 2-10 dnů. Nicméně, pokud se objeví náhle a ve velkém množství, nebo jsou doprovázeny dalšími příznaky, pak je důležité co nejrychleji jednat. Jsou vaše malé červené skvrny příznakem něčeho vážného, nebo jde jen o estetický problém? Co způsobuje vznik červených pih a jak je úspěšně vyléčit, můžete zjistit z videa na YouTube, na kanálu Dr. Eric Berg DC: Zdroj: Youtube Neškodné červené skvrny Červené pihy vznikají v důsledku prasknutí krevních cév, což vede k unikání krve do okolních tkání. Jednou z nejběžnějších příčin je mechanický tlak jako je silné kašlání, zvracení nebo intenzivní fyzická námaha. Objevit se ovšem mohou také po spálení sluncem, škrábání či z důsledku příliš upnutého oblečení. V takových případech zmizí do pár dnů od vzniku. close info Profimedia zoom_in Neustálé zvracení může způsobit vznik červených pih. Viry a bakterie Značná řada bakteriálních či virových onemocnění mohou způsobovat vznik červených pih. Nejčastěji je má na svědomí meningitida nebo spála, u které se petechie často vyskytují nejen na pokožce, ale také na sliznici. Při těchto infekčních onemocněních můžete dále cítit silnou bolest hlavy, tuhost v krku, mít vysokou horečku nebo být přecitlivělí na světlo. Autoimunitní onemocnění Některé autoimunitní poruchy ovlivňují pevnost a náchylnost k prasknutí malých cév. Lupus či revmatoidní artritida tak mohou být důvodem, proč se vám po těle začaly objevovat tyto malé červené pihy. Mezi další příznaky ovšem spadá rovněž únava, bolest kloubů, vyrážky, horečka, otoky a citlivost na slunce. close info Profimedia zoom_in Červené pihy se nejčastěji objevují na nohou, kolem očí a na obličeji. Vážné krvácivé poruchy Dalšími zdravotními komplikacemi, které červené pihy mohou naznačovat, jsou hematologické poruchy. Mezi ně se řadí i trombocytopenie, lymfomy nebo leukémie, což je rakovina krve a kostní dřeně. Tento stav může způsobit nedostatek zdravých krevních destiček, což vede ke zvýšené tvorbě petechií. Pokud zpozorujete, že jste často unavení, cítíte se slabí, ztrácíte hmotnost nebo se vám lehce vytvoří modřiny, je důležité navštívit lékaře. Petechie z důvodu infekce Sepse je velmi závažný, život ohrožující stav, který vzniká jako reakce těla na infekci krve. Ta může začít v jakékoli části těla, například v plicích, močovém traktu, břišní dutině nebo v kůži. Petechie se při sepsi objevují v důsledku narušení krevní srážlivosti a poškození krevních cév, které vedou k jejich prasknutí. Kromě velkého množství červených pih se projevuje také horečkou, zrychleným tepem, nízkým krevním tlakem a potíži s dýcháním. Neléčená sepse může způsobit až selhání orgánů. Související články close Zdraví Lékař odhalil, co může být příčinou vyboulené žíly na čele video close Zdraví Kožní a průduškové alergie: S jejich zmírněním vám pomůžou obyčejné žampióny video Zdroje: laserskinsurgery.com, pilulka.cz, drmax.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít