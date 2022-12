Co se stane s vaším tělem, když si v zimě dáte svařák každý den

Období svařáků už je tu a s ním i otázka, jak je to s prospěšností červého vína? Když si dám hreček svařáku každý den, udělá to něco s tělem? Jeden hrneček vás zahřeje a možná i trochu uvolní, ale je to všechno?

Zdroje: www.webmd.com, www.healthline.com

Svařák patří k zimě i Vánocům

Má červené víno pozitivní vliv na naše zdraví? Ano, dá se říct, že opravdu tomu tak je a v mnoha směrech. Nicméně lékaři upozorňují, že nejde o mok, který by doporučovali namísto nealkoholických nápojů. V žádném případě nelze neblahé dopady konzumace alkoholu podcenit, byť má pití červeného vína, kromě vynikající chuti, také pozitivní stránky. Nesmíme zapomínat, že alkohol se spojuje především s řadou závažných onemocnění a rozhodně není léčivým nápojem.

Pokud však alkohol konzumujete a teoreticky vybíráte, co budete pít, pak je možné doporučit červené víno hned z několika důvodů.

Receptů na svařené víno je spousta. Někdo přidává i jablka nebo pomeranče. Zdroj: Shutterstock.com / Lisovskaya Natalia

Svařené červené víno

Červené víno vás neláká, ale svařák ano? Připravte si ho jednoduše podle tohoto návodu. Do svařeného červeného vína rozhodně patří spousta druhů koření, někdy bývá k zakoupení i již namíchaná směs koření sypaná, ale také v sáčcích. Tyto směsi bývají velmi příjemné a přípravu svařáku zjednoduší na nezbytné minimum.

Jak a z čeho připravit vynikající svařák, se podívejte ve videu:

Proč je červené víno jiné?

Začněme barvou. Mnohé lidi dráždí myšlenka, že červené víno se doporučuje a bílé o něco méně. Je to mimo jiné tím, že v červeném barvivu ze slupek modrých hroznů révy a později i v nápoji samotném je obsažen významný antioxidant. Jde o takzvaný resveratrol a na jeho obsah je nejbohatší Pinot Noir tedy odrůda u nás známá jako Rulandské modré.

Antioxidant resveratrol má podle vědců celou řadu blahodárných účinků, mezi které patří například redukce hladiny „špatného“ a podpora „dobrého“ cholesterolu, prevence krevních sraženin a další. Není to však jediný antioxidant, další jsou obsaženy jak v bílém, tak v červeném víně. Důležitý je také fakt, že i když tyto antioxidanty mohou působit proti vzniku rakoviny prsu, zároveň je jisté, že obecně alkohol zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu.

Významný antioxidant resveratrol obsahují kromě červeného vína i další potraviny. Zdroj: Shutterstock

Slupky modrých hroznů jsou také zdrojem melatoninu. Díky tomu i červené víno napomáhá k útlumu a tělo lépe připraví na usínání. Pokud si tedy chcete dát večer sklenku před spaním, pak právě červené vám může s usínáním významně pomoci.

Červené víno patrně také podporuje funkci srdce a kardiovaskulárního systému, snižuje mírně tlak, ale příznivě působí i na zažívání.

I když má alkohol všeobecně spíše negativní dopad na organizmus, na druhou stranu se má zato, že víno patří k alkoholickým nápojům, které škodí tělu nejméně. Proto rozhodně všeho s mírou, a pokud váháte, sáhněte raději po červeném!