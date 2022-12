Pijte půl lahve červeného vína, ale musíte denně, říká známý kardiolog

Co říká o pití vína vyhlášený český kardiolog? Víme všecho o víně? Je spíše škodlivé, nebo naopak zdraví prospěšné? Odpověď není jednoznačná nebo jen jedna, vše má svá pro i proti.

Je víno lék na srdce?

Podívejte se, co říká o konzumaci vína kardiolog a profesor Milan Šamánek v rozhovoru s Markem Ebenem. My vám pak povíme, co se ví o účincích látek obsažených v červeném víně a jak prospívají i škodí.

Prospěšné malé množství vína

Jak pan profesor Šamánek zmiňuje, aby bylo možné považovat pití vína za prospěšné, pak je vhodné dodržovat ono bezpečné maximum a to asi 4 dcl pro muže a polovinu pro ženy a pak profesor také okamžitě vysvětluje proč. K těmto mírám třeba dodat, že je ideální konzumace častá, téměř každodenní.

Nezapomínejme však, že i když je víno považováno za „nejzdravější“ alkohol, rozhodně se nedá říct, že je takové popíjení zcela bez problémů. I když polyfenoly obsažené ve víně snižuji riziko onemocnění srdce a krevního oběhu, na druhou stranu se k alkoholu váží další onemocnění, která není dobré podceňovat.

Sem patří především obávaná rakovina prsu, hlavy, jícnu či tlustého střeva. Pravidelná konzumace i tohoto malého množství alkoholu může vést k onemocnění jater. Nicméně konzumace vína naopak snižuje riziko mrtvice i infarktu myokardu.

Červené víno je patrně nejzdravějším alkoholem. Zdroj: Shutterstock

Kvalitní červené víno je plné antioxidantů

Pan profesor se zamýšlí sice nad kvalitou vína, nicméně dnes již víme, že právě červené víno by podle vědeckých studií mělo být z pohledu přínosu pro srdce ještě o něco lepší než bílé. Červené barvivo totiž obsahuje množství oxidantů. Kromě polyfenolů jsou to také flavonoidy a resveratrol, který je dnes již dobře známý právě pro zdravotní přínosy organismu.

Resveratrol je obsažen i v některých dalších potravinách a nápojích. Zdroj: Shutterstock

Resveratrol dokáže snížit riziko některých druhů rakoviny, konkrétně by mohlo jít o rakovinu tlustého střeva či prsu, a udržuje také zdravou hladinu cholesterolu. I když se předpokládá, že resveratrol může být organismu skutečně přínosný, věda se zatím této látce věnovala jen krátce a na výsledky dalších studií se teprve čeká.

Taková „léčba“ vínem je jistě příjemná, není to však jediný způsob, jak můžete předejít mrtvici a infarktu. Obecně se doporučuje snížit krevní tlak, zhubnout, cvičit, nekouřit a alkohol konzumovat jen v malém množství. Ideální je také pozměnit jídelníček a soustředit se na zdravý životní styl.