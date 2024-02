Červené víno bývá synonymem pro relaxaci a užívání si života. Tento nápoj známý svými potenciálními zdravotními přínosy díky vysokému obsahu antioxidantů ovšem přináší dilema pro ty, kteří se snaží zhubnout. Jak můžeme červené víno zařadit do našeho stylu života, aniž bychom ohrozili svou váhu?

Při zvažování vlivu červeného vína na hubnutí je důležité rozlišovat mezi mírnou a nadměrnou konzumací. Mírná konzumace může mít prospěšné účinky, například pomáhá udržet cukr v krvi na dobré úrovni a zabránit tomu, abyste příliš přibrali, zčásti díky obsahu resveratrolu a dalším antioxidantům. Na druhou stranu, nadměrná konzumace alkoholu může vést k přibývání na váze a souvisejícím zdravotním problémům.

Podívejte se na video z YouTube kanálu Fitness007: Jak velký má alkohol vliv na hubnutí?

Zdroj: Youtube

Jak si užívat červené víno, i když jsem v hubnoucí fázi?

Pokud chcete zařadit červené víno do svého životního stylu bez negativního dopadu na vaše cíle v oblasti hubnutí, zvažte následující tipy:

1. Omezení na jednu porci: Doporučená velikost porce je 150 ml. Dodržování této velikosti porce pomůže udržet kalorický příjem pod kontrolou.

2. Pozor na kalorický deficit: Začlenění jedné porce červeného vína do vašeho denního kalorického limitu může umožnit pokračování v hubnutí, pokud udržíte celkový kalorický deficit.

3. Vyhněte se dezertním vínům: Tato vína jsou často sladší a mají vyšší obsah cukru a kalorií. Preferujte suchá červená vína, která mají obvykle nižší obsah cukru.

4. Sledujte svůj celkový příjem: Při zahrnutí červeného vína do vašeho plánu je důležité sledovat celkový příjem kalorií a ujistit se, že nekonzumujete více, než je vaše tělo schopno spálit.

Červené víno tedy samo o sobě nepomáhá hubnutí. Může být součástí zdravého stravovacího plánu, pokud je konzumováno s mírou a v rámci kalorických a nutričních cílů. Pro úspěšné hubnutí je klíčová vyvážená strava a dostatečná fyzická aktivita, přičemž alkohol, včetně červeného vína, by měl být konzumován uvážlivě.

Tvrzení, že tělo musí „spálit“ přijatý alkohol a během této doby nehubne, je zjednodušením toho, jak tělo metabolizuje alkohol a jiné živiny. Zde je podrobnější vysvětlení:

1. Prioritizace metabolismu alkoholu: Když pijete alkohol, tělo ho skutečně dává na první místo k metabolizaci, protože ho považuje za toxickou látku, kterou je třeba zpracovat a eliminovat. To znamená, že metabolismus ostatních makronutrientů (sacharidů, tuků, bílkovin) může být dočasně zpomalen.

2. Vliv na spalování tuků: Alkohol má 7 kalorií na gram, což je více než sacharidy a bílkoviny (4 kalorie na gram) a méně než tuky (9 kalorií na gram). Při konzumaci alkoholu tělo spaluje alkoholové kalorie před těmi z jiných zdrojů, což může teoreticky zpomalit proces spalování tuků.

3. Následky pro hubnutí: Přestože přímý efekt alkoholu může trvat jen několik hodin po jeho konzumaci, závisí na množství vypitého alkoholu a individuálním metabolismu, celkový dopad na hubnutí se může projevit i déle. To je způsobeno nejen kalorickým obsahem alkoholu, ale i jeho vlivem na chuť k jídlu, rozhodování o jídle a kvalitu spánku, které mohou ovlivnit energetický příjem a výdaj v následujících dnech.

4. Žádné „dva dny“: Neexistuje přesné pravidlo, že tělo potřebuje dva dny k metabolizaci alkoholu nebo že nehubne během této doby. Efekt alkoholu na metabolismus a hubnutí se liší individuálně a závisí na mnoha faktorech, včetně celkového příjmu kalorií, fyzické aktivity a množství a typu konzumovaného alkoholu.

Přestože konzumace alkoholu může mít vliv na metabolismus a schopnost těla spalovat tuk, není to tak, že by tělo zastavilo hubnutí na dva dny. Klíčem je kontrola nad konzumací a celkový vyvážený přístup k dietě a životnímu stylu. Pokud je konzumace alkoholu omezena a zahrnuta do plánu zdravého stravování a pravidelného cvičení, její dlouhodobý vliv na hubnutí může být minimální.

Zdroj: healthline.com