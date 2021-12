Co se stane s tělem, když každý den vypijete dvě deci červeného vína

Také jste jako mladší měli rádi spíše lehké bílé víno a teď si dáváte raději červené? Nebo je to zimou, ke které červený svařák prostě patří? Každopádně si pojďme povědět, co se s námi děje, když si večer bez sklenky červeného nedovedeme už ani představit.

Patříte k těm, kteří téměř každý večer rádi pijí červené víno? A co si o tom myslí váš lékař? Anebo vaše přátelé? No, a co si o tom myslíte vy? Názory se totiž různí. Zatímco jedni mluví o prospěšnosti červeného vína – zejména pro krev, jiní ve vás vidí alkoholika. Jaké má každodenní pití sklenky červeného výhody, a jaké naopak nevýhody?

Červené víno obsahuje polyfenoly, tedy antioxidanty, které jsou známé tím, že zabraňují stárnutí buněk, podporují vývoj zdravých buněk a odvracejí nemoci. Dokonce se mluví i o příznivých účincích na rakovinu, jíž by mělo červené víno „zahánět“.

Sklenka červeného vína denně může být u zdravá. Zdroj: Roman Samborskyi / Shutterstock

Klady? Pojďme na ně!

Červené víno zpomaluje stárnutí buněk a pomáhá při podpoře růstu nových kostních buněk.

Dále by nás mohlo chránit před rakovinou i cukrovkou, a to díky resveratrolu, který je v něm přítomen a zabraňuje vzniku některých typů rakoviny v oblasti krku, tlustého střeva a hlavy. Sklenka červeného vína denně také ochrání naše tělo před otravou jídlem, gastritidou a žaludečními vředy a rakovinou. Je to opět resveratrol, který má příznivé účinky na naši paměť, a to zejména s přibývajícím věkem. Pomáhá také snižovat záněty mozku a předchází vzniku sraženin.

Kromě nemocí údajně červené víno pomáhá i s hubnutím, i když většina lidí vám řekne, že je to přesný opak toho, co alkohol dělá. Piceatannol přítomný v červeném víně však skutečně brzdí některé buněčné procesy veducí k růstu tukových buněk. Rovněž se říká, zejména mezi vinaři, že ti, kdo pijí červené víno střídmě, mají nižší tělesnou hmotnost i užší pas a méně tuku v oblasti břicha.

Máte problémy se zuby? Pak si dejte sklenici červeného, které zahání škodlivé bakterie a zlepšuje celkové zdraví vašich zubů.

Vánoce a konec roku jsou časem, kdy si alkohol dopřáváme častěji. Zdroj: Nadya Chetah / Shutterstock

Ale jsou zde i zápory

Samozřejmě, že kdyby pití bylo tak zdravé, pili by všichni a alkohol by byl předepisován v nemocnicích, Pojďme se tedy podívat na špatné stránky. Platí to zejména tehdy, když by těch skleniček denně bylo více než jedna. No, vlastně to platí i pro pití každodenní…

Víno je alkohol, je tedy možné, že vyvolá závislost. Pětistupňová sklenka vína obsahuje stejné množství alkoholu jako dvanáctistupňová sklenice piva nebo panák. Takže je třeba pít všeho s mírou, což znamená jeden nápoj denně u žen a dva u mužů.

Vyšší konzumace vína ovlivňuje tělo a mysl, což je i jeden z důvodů, proč lidé tak rádi pijí. Rozdíl je však mezi účinkem krátkodobýma dlouhodobým.

Je červené víno vaším každodenním rituálem? Zdroj: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

Ke krátkodobým účinkům patří uvolnění a ospalost, ale i zhoršený úsudek či zhoršenou pohyblivost a řeč. Bohužel víno i zvyšuje krevní tlak, stejně jako každý jiný alkohol, takže „panáka“ nebo skleničku by si měli dát spíše ti, kdo mají krevní tlak nízký. Při větší konzumaci alkoholu se asi nevyhnete ani výpadkům paměti nebo dokonce bezvědomí, přičemž úplné výpadky paměti nastávají, když si nepamatujete několik hodin v kuse.

No a pak je tady kocovina. Také závidíte těm ve vašem okolí, kdo ji prostě neznají? Ano, skutečně i tací šťastlivci jsou mezi námi.

Mnohem horší, než kocovina jsou pak ale dlouhodobé účinky. K těm počítáme vysoký krevní tlak, zvýšené riziko mrtvice, nárůst hmotnosti a s ním spojená srdeční onemocnění. Může dojít i ke ztrátě paměti nebo problémům se soustředěním. Pokud se jedná skutečně o dlouhodobé nadměrné pití, pak se asi nevyhneme ani dlouhodobé ztrátě paměti či dokonce poškození mozku.

Velmi časté je i poškození jater, které může být způsobeno nejen tvrdým alkoholem, jak si myslíme, ale i vínem.

Takže pozor! I vínu se oddávejte s obezřetností a vězte, že jeho nadměrná konzumace může vést k závislosti. Jedna sklenka denně však může být i prospěšná. Musíte sami na sobě zjistit, co vám vyhovuje nejlépe.

