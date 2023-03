Vědci zjistili, že červené víno může bránit oparům. Kolik ho musíte vypít?

Červené víno je nápojem dobře známým po celém světě a je tomu tak už tisíce let. Víno znali v Mezopotámii i starém Egyptě dávno před tím, než doputovalo s Římany do oblasti Vídně i na jižní Moravu. Už tyto staré národy používaly víno i k léčebným účelům. O červeném se tvrdilo, že pomáhá při horečce, bolesti zubů a podporuje trávení. Stejně tak se má za to, že červené víno uzdravuje nepříjemné opary. Co je na tom pravdy?

Zdroje: news.bbc.co.uk, www.webmd.com Kudy teče, tudy léčí? Ač má alkohol jisté pozitivní účinky na tělo, nelze mluvit jednoznačně o léku. Nicméně pokud zvažujete, co si dnes do sklenky nalijete, jednou z nejprospěšnějších variant, kterou můžete tělu nabídnou, je červené víno. Proč je tomu tak? Podívejte se, co říká o konzumaci červeného vína například profesor Šamánek v rozhovoru s Markem Ebenem: Červená je víc než barva vína Právě červená barva je v červeném víně to nejdůležitější! Mluvíme-li totiž o pozitivních účincích červeného vína, nelze nezmínit resveratrol. Jde o látku obsaženou právě v červeném barvivu modrých hroznů. Čeština si s barvami bobulek pohrává, ale to nic nemění na tom, že toto barvivo je právě zdrojem resveratrolu, a tudíž i prospěšných účinků. Modré hrozny, červené víno a resveratrol jsou často vyzdvyhovány pro své léčebné účinky. Zdroj: Shutterstock Resveratrol je přírodní sloučenina, která se nachází v některých rostlinách, jako jsou hrozny, arašídy, borůvky a některé druhy koření. Je to polyfenol, který má výrazné antioxidační vlastnosti a může pomoci chránit tělo před oxidativním stresem a poškozením buněk. Resveratrol pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a krevního tlaku, zlepšovat funkci cév, podporovat imunitní systém a snižovat riziko některých chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby a cukrovka. Červené víno patří ke zdravějším druhům alkoholu. Zdroj: Shutterstock Další zdravotní účinky červeného vína Zkoumá se také míra účinnosti proti rakovině, protože se ukázalo, že tato látka pomáhá blokovat růst rakovinných buněk a snižovat zánět v těle. Nicméně výzkum v této oblasti stále pokračuje a účinky resveratrolu na rakovinu jsou stále nejisté. Opar na ústech či okolí nosu je pro některé z nás bolestivým opakujícím se onemocněním. Zdroj: shutterstock Červené víno a opary Ptáte se, jak působí resveratrol na opary? I když se původně zdálo léčebné užívání červeného vína proti oparům jako nesmyslné, staří Egypťané a Řekové měli nakonec patrně pravdu. V roce 2000 vědci z Kent State University v Ohiu a Northeastern Ohio Universities College of Medicine přišli s tím, že resveratrol nezabíjí buňky, ale že nejspíš blokuje protein, který uvádí do pohybu množení viru. Ať už je princip jakýkoli, v důsledku červené víno skutečně napomáhá rychlejšímu uzdravení oparů.