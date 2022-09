Jak poznáte červy ve střevech a jak se jich zbavit: Lék vám roste na zahradě

Víte, že máte nebo jste již měli nějaké střevní parazity? Jaké jsou symptomy nákazy a která kořenová zelenina pomáhá lidstvu bojovat s tímto problémem už tisíce let? Budete se divit, ale tuto zeleninu dobře znáte a nejspíš ani netušíte, že vám i obyčejný křen může pomoci červů v útrobách se zbavit.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, sever.rozhlas.cz, www.prostreno.cz

Nepříjemné téma: Červi ve střevech

Ač se to může zdát přehnané, faktem je, že se střevními parazity se setká během života alespoň jednou 90 % lidí. Obecně lze říci, že je máme všichni. Je to nejen díky cestám do rozvojových zemí, kde jsou po všech stránkách horší hygienické podmínky. Zvýšenému riziku nákazy čelí také všichni majitelé zvířecích mazlíčků, ale také ti, kteří konzumují syrové či nedostatečně tepelně zpracované maso. Nákaza nemusí být vůbec patrná, anebo naopak může zdravotní stav rapidně zhoršit. Závisí to nejen na druhu parazita, ale také na stáří a zdravotním stavu pacienta.

I domácí mazlíčci mohou být zdrojem nákazy parazity. Zdroj: Olesya Kuznetsova / Shutterstock

Projevy nakažení parazity ve střevech

Projevy se mohou velmi různit. Mezi symptomy patří bolesti břicha, plynatost a průjmy, ale také pocit hladu, závratě či kožní problémy a poruchy imunity i spánku. Přítomnost parazitů se také projevuje neodbytnou chutí na sladké či vyhledáváním mastných pečených jídel a pečiva, džusů i alkoholu. Můžete si všimnout i vypadávání vlasů, slabosti a vyčerpání, poklesu libida, v extrémních případech krve ve stolici. Různých projevů je celá řada, protože také druhů parazitů je dlouhý seznam.

Bolest břicha není jediným symptomem. Zdroj: Voyagerix / Shutterstock.com

Očista organismu od parazitů a léčba se mohou velice lišit, proto je důležité konzultovat léčbu s lékařem. Boj s parazity bývá dlouhý, ale k léčbě vám může pomoci i docela přírodní prostředek, který všichni dobře známe. Křen selský čili Armoracia rusticana není u nás žádnou novinkou, málokdo však ví, že pomáhá i zbavit se parazitů.

Střevní paraziti jsou tvorové, kteří nejsou sami o sobě životaschopní. Zdroj: profimedia.cz

Křen dokáže úspěšně některé červy likvidovat

Obyčejný neobyčejný křen patří k potravinám, které se v minulosti k léčbě parazitů hojně používaly a v současnosti jeho účinnost potvrzují i vědecké studie. Tato vytrvalá rostlina s dužnatým kořenem se pěstuje nejen jako pochutina k masům, do salátů a pomazánek, ale také jako kořenová zelenina. K přírodním proti parazitickým léčivům patří také ořešák královský, pelyněk pravý, hřebíček vonný, kurkuma či zázvor a česnek.

Máte vlastní křen? Pomůže vám. Zdroj: iMarzi / Shutterstock

Křen byl k odčervování používaný už ve starém Egyptě, díky látce zvané allyl isothiokyanát. Proti parazitům se používá jednak čerstvý křen a jeho silně zředěná šťáva, anebo také křenové listy. Nutno dodat, že jde o alternativní léčbu a váš lékař by měl o užívání křenu vědět. Pokud budete konzumovat křen ve velkém, můžete si také přivodit problémy se zažíváním.