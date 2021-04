České superpotraviny: Které si můžete jednoduše vypěstovat na své zahrádce

Nemusíte kupovat drahé a dovezené exotické potraviny, slibující zázračné účinky. Podobné máme doslova za humny. Navíc si je můžete sami vypěstovat, nasbírat, nebo za symbolickou cenu koupit.

Lokální potraviny mají navíc tu výhodu, že jsme na ně po generace zvyklí a adaptovaní. Automaticky se tedy snižuje riziko alergické reakce. Navíc můžete podpořit místní farmáře. České plodiny totiž necestují přes půlku zeměkoule. Co tedy náš organismus, fyzickou a psychickou zdatnost podpoří?

Cibule a česnek

V českém česneku i cibuli najdeme quercetin, antioxidant účinný proti volným radikálům. Ten je označovaný jako prevence nádorových onemocnění. Pro zachování jeho plného účinku je ale nutná vhodná příprava. Po oloupání neskladujte česnek ani cibuli dlouho v lednici a i tepelná úprava by měla být krátká. Ideální je krátké osmahnutí, do křupava. Pokud vám to zažívání i okolí dovolí, konzumujte je za syrova. Obě plodiny v sobě ukrývají mnoho minerálních látek . Za cennou složku je považován alliin, který se posléze mění na allicin, tj. velmi účinné antibiotikum na přírodní bázi. (Zdroj: region.rozhlas.cz)

Lněné semínko obsahuje vzácné omega 3 mastné kyseliny Zdroj: shutterstock.com

Semínka a klíčky

Čerstvé klíčky jsou doslova vitaminovou bombou. S klíčením se uvnitř semene nastartují metabolické pochody, zaktivují se enzymy a až několikanásobně v nich vzroste obsah vitamínů, aminokyselin a dalších látek. Díky klíčení jsou pro náš organismus stravitelnější. Klíčit můžete jak luštěniny, tak také semínka zeleniny, obilovin i olejnatých semen. Ze semínek je skvělé lněné nebo konopné semeno. Lněné obsahuje vzácné omega 3 mastné kyseliny a konopné je zase skvělým zdrojem bílkovin a zásobárnou esenciálních látek. (Zdroj:superpotraviny.webnode.cz)

Může vás zajímat 13 Vaření a recepty Elixír zdraví ověřený staletími? Kysané zelí. Stačí lžíce denně 7 Vaření a recepty Dřínky nejen na ozdobu

Kysané zelí (a další kvašená zelenina)

Účinky kvašeného zelí otestovali úspěšně jak naši předci, tak námořníci. Obsahuje totiž vysoké množství vitaminu C důležitého pro naši imunitu, zdraví kůže, cév, kostí a zubů, ale také pomáhá bojovat proti únavě. Fermentace navíc doplní do těla probiotické kultury. Kvasit se dají i jiné potraviny. Populární jsou tzv. pickles, které například makrobiotika zařazuje do svého jídelníčku denně. (Zdroj: www.celostnimedicina.cz)

Křen

Velikonoce a křen prostě patří k sobě. Tento zázračný kořen ale můžete konzumovat celoročně. Například s medem zažene nachlazení. Obsahuje vitamín C, hořčičné silice a další antibiotické a dezinfekční látky. Navíc uvolňuje hleny v dýchací soustavě a podporuje činnost žaludku a střev. Konzumovat ho můžete místo hořčice nebo si vyrobit výbornou pomazánku s tvarohem, solí, pepřem a bylinkami. (Zdroj: superpotraviny.webnode.cz)

Bobulové ovoce

Často na procházce přemýšlíme, co je to za krásné bobulky, které rostou na keřích. Málokdy nás napadne je utrhnout a ochutnat. To je ale škoda, protože například dříšťál, rakytník řešetlákový, trnka obecná a hloh spolu s brusinkami, dřínky, malinami, ostružinami, angreštěm a borůvkami obsahují vitamín C, další minerály a vitamíny. Přispívají k celkovému zdraví srdce, protože snižují krevní tlak a také pomáhají korigovat hladinu cholesterolu a tuku v těle. (Zdroj: superpotraviny.webnode.cz)