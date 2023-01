Co se stane, když si denně pod jazyk vložíte stroužek česneku. Podívejte se

Česnek je všeobecně známým léčivem, který nesmí chybět při léčbě chřipky. Spoustu zdravotních benefitů však má i jeho pouhé cumlání jako bonbon. Z jeho účinků vás bude přímo přecházet zrak!

Česnek je bohatý na vitaminy A, B, C a E, bílkoviny, těkavé oleje a sirné sloučeniny, které stojí za štiplavým zápachem, ale také díky tomu má česnek své léčivé schopnosti. Považujeme ho za antibakteriální, dezinfekční, protiplísňový a imunitní stimulant. Věděli jste, jak vám může každý den jeden stroužek česneku zdravotně pomoct? Je to přírodní zázrak!

Půlhodinové cucání česneku

Jaké má česnek veškeré zdravotní účinky a jak ho vhodně zpracovat, můžete vidět ve videu:

Čínská medicína přišla s tím, jak snadno dostat složky česneku do našeho organismu. Každé ráno si vložte do úst česnek a nechte ho tam po dobu 30 minut. Během této doby se uvolní veškeré látky do slin, pomocí kterých se dostanou do celého organismu. Po vyplivnutí česneku si vyčistěte zuby nebo můžete žvýkat kávové zrnko či lístky petrželky. To vás zbaví nepříjemného zápachu, jenž česnek způsobí.

Léčivo proti nachlazení

Cumlání česneku je vhodné především při bolestech v krku, angíně, zánětech dásní nebo aftech. Česnek spolehlivě vydezinfikuje celý prostor jak v ústech, tak v krku. Rovněž uleví od bolesti, která může být mnohdy velmi nepříjemná až nesnesitelná.

Pomocí česneku se rychle a šetrně zbavíte nepříjemných aftů v ústech. Zdroj: Image Point Fr/Shutterstock.com

Posílení imunity organismu

Veškeré složky česneku se dostanou do krve, díky čemuž se vyčistí cévy, pokožka a posílí se také imunitní systém. Přispěje také ke zlepšení zdraví srdce a správné čistotě střevního systému. Díky tomu se do těla dostane více živin a minerálů, jenž organismus ke správné funkci potřebuje.

Česnek zažene hlad

Máte tendenci chodit do lednice nebo spíže každou chvíli? Vyzkoušejte cucat česnek! Dokáže totiž snížit pocit hladu, a tím vám může pomoci při snahách o zhubnutí. Není to nic složitého a požadovaného efektu tak snadno docílíte, jelikož dalším projevem česneku je podpora metabolismu.

Oloupaný česnek pouze cucejte, ale nekousejte. Zdroj: Volodymyr Plysiuk / Shutterstock.com

Boj proti parazitům

Česnek je skvělý i v boji s vnitřními bakteriálními, virovými a plísňovými infekcemi. Pomůže také při zánětech močového měchýře a ledvin, přičemž se dokáže poprat i s parazity. V těchto ohledech je nejúčinnější právě čerstvý česnek. O něco méně účinnější je pak česneková tinktura, sirup s medem nebo čaj z česneku.

Prevence proti onemocnění

Myslíte si, že účinky česneku tímto končí? Pak jste na omylu! Česnek působí blahodárně i co se týče prevence proti bronchitidě a dalším respiračním onemocněním. Snižuje rovněž riziko aterosklerózy, mrtvice nebo infarktu. Účinně minimalizuje tvorbu krevních sraženin a snižuje hladinu cholesterolu.

Zdroje: styl.instory.cz, dumazahrada.cz, novinky.cz