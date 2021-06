Česnek do ucha: Zázračný lék nebo jen hloupá pověra?

Existuje babská rada, která tvrdí, že pokud vás bolí ucho, můžete nepříjemný pocit okamžitě utlumit tím, že si strčíte do ucha stroužek česneku. Někdo tomu věří, jiný ne, ale jedno je jisté. Už naše babičky tento tríček používaly a prý jim pomáhal. Proč byste ho tedy neměli vyzkoušet také vy?

Česnek je takový český univerzální všelék. Nejen, že si z něj můžete připravit lahodnou polévku, která pomůže při kocovině nebo chřipce či nachlazení, ale je také možné ho považovat za přírodní antibiotikum s protizánětlivými a antibakteriálními účinky.

Pokud vás tedy bolí ucho z důvodu zánětu, může být česnek vaší první volbou, než přejdete k antibiotikům. Buď si do ucha nakapejte několik kapek šťávy z česneku a proceduru opakujte po několik nocí, dokud bolest nezmizí, nebo stroužek zabalte do vaty a na noc si ho strčte do ucha.

Pokud vás bude ucho pálit, česnek vyjměte

Kdyby vás jen trochu začalo ucho pálit, okamžitě ho vyndejte. Česnek přece jen obsahuje agresivní látky, které by nakonec mohly způsobit víc škody než užitku. Jestli se ale vaším zvukovodem rozlévá příjemné teplo, česnek funguje tak, jak má.

Pokud máte česnek silný, mějte se na pozoru, mohl by vaši pokožku spálit, což je velmi bolestivé a nepříjemné. Jemnější variantou je tak česnekový olej, který si můžete koupit nebo si ho připravit doma. Stačí smíchat nadrcené stroužky česneku s kvalitním olivovým olejem, ten pak nakapete na vatový tampónek a strčíte do ucha.

Uleví od bolesti, zánětu i horkosti v uchu

Česnek by měl spolehlivě ulevit od bolesti, vytáhnout hnis, srazit horkost v uchu a jde-li o malý zánět, může jej zcela vyléčit. Česnek by si měl dle odborníků poradit s bakteriemi i viry a ucho vyčistit.

Mějte však na paměti, že se stále jen jedná o babskou radu, pokud tedy po pár dnech bolest neustane, jděte s problémem k lékaři. Může se jednat například o zánět středního ucha, který je tak silný, že mu česnek nepomůže a jedinou volbou jsou tak antibiotika.

Nic to ale nemění na tom, že česnek má blahodárný vliv na náš imunitní systém, zmírňuje otoky a má mnoho vitamínů, které nás chrání před chřipkou a nachlazením. Pokud to tedy jen trochu jde, vykašlete se na chemii a vraťte se k přírodní medicíně, která je sama o sobě mocná čarodějka.