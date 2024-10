Podzim je tady a s ním přichází i období, kdy všichni kolem nás začínají smrkat, kašlat a stěžovat si na nachlazení. Pokud nechcete skončit s čajem v posteli a rýmou, je čas myslet na to, jak se ubránit všem těm virům a bakteriím. Pomůže vám něco, co máte možná doma v kuchyni.

Česnek je takový malý zázrak, který příroda stvořila právě proto, aby naše tělo chránil. Obsahuje látku zvanou alicin, což je takový superhrdina mezi přírodními antibiotiky. Když rozmáčknete nebo nakrájíte stroužek česneku, alicin se uvolní a začne pracovat pro vás. Pomáhá ničit bakterie, viry a zároveň podporuje tvorbu bílých krvinek, které jsou důležité pro naši imunitu. Česnek vás tak dokáže ochránit před nachlazením, chřipkou a dalšími podzimními nemocemi.

Zdroj: Youtube

Jezte česnek pravidelně

Česnek nejenže bojuje proti nemocem, ale také celkově zlepšuje zdraví. Pokud ho budete jíst pravidelně, můžete snížit riziko srdečních onemocnění, protože snižuje cholesterol a krevní tlak. Je to jako když dostanete dva bonusy v jednom – ochranu proti nemocem a lepší zdraví srdce.

Navíc česnek pomáhá čistit naše tělo od různých škodlivých látek. Žijeme v době, kdy jsme neustále vystaveni chemikáliím, znečištěnému vzduchu a nezdravému jídlu. Česnek nám pomáhá všechny tyhle toxiny dostat z těla ven. A když je tělo čisté, funguje mnohem lépe a odolává nemocem mnohem snadněji.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pokud budete jíst česnek pravidelně, můžete snížit riziko srdečních onemocnění, protože snižuje cholesterol a krevní tlak.

Vařte s česnekem

Podzim je ideální čas, kdy začít přidávat česnek do svého jídelníčku. Můžete ho použít do polévek, omáček nebo salátů. Pokud vám vadí jeho silná chuť, zkuste třeba česnekový prášek nebo doplňky stravy, které mají podobné účinky, ale nejsou tak intenzivní.

Důležité je, abyste česnek jedli čerstvý. Když ho uvaříte, část jeho kouzla zmizí. Nejlepší je ho přidat do jídla až na konci vaření, aby se zachovaly všechny ty prospěšné látky. A pokud chcete extra silný účinek, dejte si ho rovnou syrový. Možná to není chuťový zážitek pro každého, ale výhody pro vaše zdraví za to stojí.

Pokud máte citlivý žaludek nebo syrový česnek prostě nezvládáte, zkuste ho fermentovat nebo naložit. Tím se zjemní jeho chuť, ale pořád si zachová všechny ty zdraví prospěšné účinky. A pro ty, kdo česnek úplně nesnášejí, existují i česnekové kapsle, které najdete v lékárnách.

Česnek je vaše tajná zbraň pro posílení imunity na podzim a zimu. Stačí ho přidat do svého jídelníčku a budete mít mnohem větší šanci, že vás letos nachlazení obejde obloukem. Navíc uděláte něco dobrého pro svoje srdce a celkovou vitalitu.

Zdroj: aazdravi.cz