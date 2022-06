Smíchejte jablečný ocet s česnekem a medem: Je to zdravotní zázrak na 9 nemocí

Když se spojí česnek, med a jablečný ocet, pak je jasné, že půjde o skvělý lék. Všechny tyto suroviny jsou známé svými významnými léčivými účinky, kterých by byla škoda nevyužít. Víte, nač použít kombinaci česneku, medu a jablečného octa?

Med, česnek a jablečný ocet

Tento po domácku vyrobený přírodní zázrak si lidé doma chystali už dávno. Příprava směsi není nijak náročná a v lednici vám vydrží určitě týden, ale klidně i déle. Nicméně později ztrácí na účinnosti. Směs je považována ze velmi účinné antibiotikum, ale samozřejmě má kombinace účinků všech tří obsažených surovin i další léčebné vlastnosti.

Medů je veliké množství. Jsou léčivé, i když obsahují velké množství cukru. Zdroj: Profimedia

Účinky elixíru z česneku, medu a jablečného octa

Přírodní léčitelství, ale i medicína, znají velmi dobře česnek, který je významnou cibulovinou a často je označován za superpotravinu, a to díky širokému spektru léčebných účinků na lidské tělo. Pamatujte, že je to také přírodní prostředek na ředění krve, což může někdy kontraindikovat s jinou léčbou. Česnek může také ovlivnit krevní tlak i cukry, či slabý žaludek.

Také jablečný ocet je dobře známý. Nejčastěji o něm slyšíme ve spojitosti s redukcí váhy, je to však podle vědeckých studií také dobrý přírodní prostředek pro boj s cukrovkou či problémy s trávením.

Díky postupnému uvolňování peroxidu, ale i množství dalších látek je med používaný jako tekutý obvaz, prostředek pro úpravu krvetvorby, zlepšení funkce jater a metabolismu obecně, ale také snižuje horečku, podporuje pocení a odkašlávání. I to potvrzují vědci.

Toto kombo tří významných surovin slibuje antiseptické i antimykotické účinky a podporu obranyschopnosti těla. Tím tento přípravek napomáhá tělu bojovat s infekcemi a nachlazením. Nicméně má i docela jiné účinky, které byste možná vůbec nečekali. Funguje mimo jiné i proti bolesti kloubů a artritidě.

Užívání jablečného octa si spojujeme většinou s redukčními dietami, ale má i další zdravotní přínosy. Zdroj: Shutterstock

Užívání a příprava směsi česneku, medu a jablečného octa

Aby byly účinky přírodních léčiv co nejefektivnější, doporučuje se jejich konzumace ráno nalačno. V případě česneku, ale i mnohých dalších léčivek je to trošku problém a nutno dodat, že léčivé látky vaše tělo může vstřebávat kdykoli během dne. Lžíci směsi můžete užívat každý den. Denní dobu zvolte podle svého uvážení. Ráno před prací, odpoledne po návratu ze zaměstnání nebo večer, to už je jen na vás.

Na přípravu budete potřebovat:

10 naškrabaných nebo rozmačkaných stroužků česneku

200 ml medu

200 ml jablečného octa

Směs dobře promíchejte a uskladněte v uzaviratelné nádobě v lednici. Pokud máte problém s konzumací jablečného octa, můžete jej ve směsi nahradit například citronovou šťávou.