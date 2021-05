Kdy může česnek uškodit a kteří lidé by se mu měli vyhnout?

Česnek neboli Allium sativum. Tolik se o něm píše, tolik se o něm diskutuje. Lze ho považovat za jeden z největších a nehodnotnějších darů přírody. Umí prostě mnohé! Skvěle udržuje a posiluje imunitu a výborně chrání srdce a cévy. Působí také jako úžasné přírodní antibiotikum a má mocné antibakteriální, protiplísňové i antivirové účinky. Prostě má pozitivní vliv na naše zdraví. Ale pozor! Někdy mohou jeho úžasné účinky i uškodit.

Původ česneku

První zmínky o česneku pocházejí z Kirgizské pouště na Sibiři, někdy před sedmi tisíci lety. Dostal se odtud do Číny a později byl ve velkém pěstován i ve starověkém Egyptě. V této oblasti byl tehdy častou přísadou nejen v jídle otroků, kteří stavěli pyramidy, ale jako posvátnou rostlinu jej dostávali pro jeho posilující účinky do jídla i vojáci na válečných výpravách a taženích.

Česnek v kuchyni je v našich zemích velmi častou pochutinou Zdroj: Profimedia

Jak česnek pěstovat?

Česnek se řadí mezi vytrvalé byliny. Jednotlivé rozebrané stroužky je nejlépe vysadit na teplé, slunné a vzdušné místo do písčitohlinité nebo hlubší hlinité půdy. Nejlépe na podzim, aby stihl dobře zakořenit a nadzemní část začala růst až na jaře. Naprosto celý stroužek by měl být pod zemí. A kdy česnek sklidit? Až když má úplně vyvinuté cibule a nať již zasychá.

Pozitivní vliv na zdraví

Česnek obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek. Jednou z nich je Alicin, což je silné přírodní antibiotikum, které lidskému tělu pomáhá bojovat s viry a bakteriemi. Pomůže překonat mnoho nachlazení. Během zánětu průdušek či dýchacích cest skvěle napomáhá odkašlávání. Protože je výrazným zdrojem nejen vitamínů A, B a C, ale i minerálů jako je vápník, jód a selen, působí jako silný antioxidant. Přispívá ke snižování krevní tlaku i hladiny cholesterolu v krvi a působí proti srážlivosti krevních destiček. A nejen to! Pomáhá též při cukrovce, nadýmání a uvolňuje i křeče. Prostě dokáže toho moc.

Přesto může i ublížit

Kdo a kdy by se měl česneku vyhnout?

Osoby s nízkým krevním tlakem

Všichni víme, že jednou z vlastností česneku je schopnost snižovat krevní tlak. Ti, kdo trpí deficitem nízkého tlaku by měli být opatrní s pojídáním této zázračné pochutiny. Doporučená dávka pro zdravého člověka jsou čtyři stroužky denně.

Máte problémy s játry?

Je známo, že česnek má v sobě látky, které mohou snadno podráždit žaludek i střeva. Následkem může být zastavená či zpomalená sekrece trávicích šťáv ve střevním traktu, což přímo ovlivňuje správné trávení potravy. U pacientů s hepatitidou může dojít ke zhoršení nemoci a k nevolnosti!

Česnek se řadí mezi vytrvalé byliny. Zdroj: Profimedia

Trpíte očním onemocněním?

Čínská tradiční medicína doporučuje, aby lidé s očním onemocněním česnek konzumovali pouze v menší míře, neboť hrozí poškození jater a také očí.

Řešíte časté průjmy?

Vyhněte se zcela jistě syrovému česneku! Jeho pikantní chuť může vyvolat střevní poruchu, zhoršit hyperémii sliznice střeva a edému.

Čeká vás operace?

Jestliže vás čeká operační zákrok, vyřaďte česnek ze svého jídelníčku minimálně dva týdny před tím. Důvod? Jeho konzumace může lehce prodloužit krvácení.

Chystáte se na rande nebo na důležité jednání?

Pochutnali jste si na topinkách či bramboráku s velkým podílem česneku? Značně to ovlivní váš dech. Česnek obsahuje síru, která se uvolňuje z plic a vytlačuje ven z těla. A to není všechno! Jeho silné aroma se uvolňuje i skrz póry potem. Je malý podíl osob, kterým by typický česnekový odér nevadil. Takže líbání určitě bez česneku.

Zdroje:

www.prostreno.cz, www.nazeleno.cz, styl.instory.cz