Jak používat česnek při léčbě plísní, mykóz a kvasinek? Je vysoce účinný

Už v roce 3000 př.n.l. psal Herodotus o léčivých vlastnostech česneku. Hippokrates zase česnek používal v pátém století před naším letopočtem k léčbě infekcí, včetně malomocenství. Staří Egypťané, Řekové, Římané, Babyloňané a Číňané. Ti všichni spoléhali na česnek při léčbě různých druhů mykóz.

Česnek byl v Evropě používán na bronchitidu, nachlazení a sennou rýmu. V některých částech Mexika se česnek používá k léčbě hadích kousnutí a při vnitřním užívání k léčbě černého kašle. V americkém folklóru byl česnek dáván do starých ponožek a nosen kolem krku, aby vyléčil nachlazení a odvrátil zlé duchy. Pokud se užívá interně, používá se také k léčbě aterosklerózy, vysokého krevního tlaku, nadýmání, menstruačních bolestí a jako tonikum. Vnější použití zahrnuje léčbu kuřích ok, bradavic, mozolů, zánětů zevního ucha, bolesti svalů, artritidy a zánětu sedacího svalu.

Jak česnek léčí

Stále se přesně neví, proč je česnek tak zázračný. Za antibakteriální a antifungální vlastnosti česneku však může diallylthiosulfinát Alliin. Ten, když se syrový česnek drtí nebo krájí, interaguje s enzymem allináza a tvoří Alicin. Ten je považován za jednu z nejdůležitějších léčivých látek v česneku. Rostlina ho produkuje jako přirozenou obranu proti bakteriím a jiným organismům. A funguje i na člověka.

Česnek a mykóza

Mykózy neboli plísňová onemocnění jsou vyvolané houbami mikromycetami. Postihují většinou kůži nebo sliznici. Toto onemocnění je velice nepříjemné, jelikož tělo svědí, pálí a mykóza se často rychle rozšiřuje. Proto se také špatně léčí. Studie z roku 2011 z názvem Česnek v dermatologii potvrdila, že česnek obsahuje sloučeninu ajoen, který je účinným antimykotikem. Proto ho rozhodně do své léčby zařaďte.

Plíseň na nohách a nehtech

Stačí jedna návštěva bazénu nebo wellness či nevhodné boty a ponožky. Houbovité mikroorganismy milují vlhké prostředí a rychle se množí. Způsobují tak plíseň mezi prsty na nohách nebo nehtů. I na ty, podle babských rad, funguje čerstvý česnek. Stačí z něj udělat zábal.

Nejdříve nohy vydezinfikujte jablečným octem a nechte chvíli působit Zdroj: shutterstock.com

Česnek na plíseň nehtů

Budete potřebovat čerstvý drcený česnek a olivový olej. Nejdříve nohy vydezinfikujte jablečným octem a nechte chvíli působit. Poté nohy dokonale vysušte. Nadrcený česnek smíchejte s olivovým olejem a naneste na nehty. Potravinovou fólií prsty zabalte a nasaďte si ponožku. Nechte působit alespoň přes noc, nejlépe však 24 hodin. Poté potravinovou fólii rozstřihněte a nohy si umyjte. Podle potřeby zábal aplikujte znovu.

10 nakrájených stroužků vložte do litru horké vody Zdroj: Martchan / Shutterstock.com

Česnek na plíseň nohou

Dalším receptem je lázeň z česneku a horké vody. 10 nakrájených stroužků vložte do litru horké vody a po dobu 30 minut si nohy v lázni namáčeje. Poté je osušte a potřete olivovým olejem. Navlékněte si ponožky a jděte spát.

Kvasinková infekce

Pokud jako žena trpíte opakovanými kvasinkovými infekcemi, zkuste vsadit na česnek. Musíte však rozpoznat první příznaky nemoci. Infekce začíná svěděním a po dvou až třech dnech se objevuje hrudkovitý poševní výtok. To už je však jasný důkaz toho, že se kvasinky rozmnožily. Při prvních příznacích tedy ihned zbystřete a utíkejte do obchodu, abyste si nakoupila česnek. Léčba se provádí v noci. Stroužek česneku oloupejte a propíchněte ho jehlou s nití, abyste z něj vytvořila rádoby tampon. Poté česnek zasuňte do pochvy a běžte spát. Účinné látky v česneku by si s kvasinkami měly lehce poradit. Pokud chcete agresivnější léčbu, můžete česnek rozříznout napůl. Ráno stroužek vyjměte a vyhoďte. Léčbu můžete opakovat dle potřeby. Tato babská rada se ujala také u veterinářů, kteří česnek používají k léčbě infekcí u hospodářských zvířat. Čerstvý stroužek česneku vložený do pochvy na jednu nebo dvě noci tak s největší pravděpodobností sníží kolonizaci kvasinkami bez jakýchkoli vedlejších účinků.

