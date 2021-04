Česnek je mimořádně zdravý, co se ale stane budete-li jej jíst příliš?

Česnek je považován za českou superpotravinu. Je plný antioxidantů, které bojují proti volným radikálům a zánětům, obsahuje vitamín B a C nebo mangan. Má pomáhat proti civilizačním chorobám, a dokonce i jako prevence rakoviny. Jak ale lidová moudrost praví, i česnek by se měl konzumovat s mírou.

Doporučená horní hranice je 5 gramů syrového nebo 1200 mg sušeného česneku. Pokud ho tedy přidáváte do jakéhokoli jídla a pozorujete, že trpíte zvláštními zdravotními potížemi, zkuste jeho dávkování snížit. Co může velké množství česneku způsobit?

1. Poškozuje játra

Játra jsou životně důležitým orgánem našeho těla. Čistí krev, metabolizují tuky, bílkoviny a odstraňují amoniak z našeho těla. Podle několika studií je česnek plný sloučeniny zvané alicin. Ten je ve vysokých dávkách pro játra toxický.

Konzumace česneku na prázdný žaludek může způsobit průjem Zdroj: profimedia.cz

2. Průjem, nevolnost, zvracení a pálení žáhy

Konzumace česneku na prázdný žaludek může způsobit průjem. Může za to síra, která tento nepříjemný stav vyvolává. Konzumace nalačno také může vést k pálení žáhy, nevolnosti a zvracení. Navíc, podle zprávy vydané Harvardskou lékařskou fakultou, česnek obsahuje sloučeniny, které mohou způsobit refluxní chorobu jícnu. Je to stav, kdy se kyselý žaludeční obsah vrací do jícnu. To může způsobit vznik astmatu.

3. Nepříjemný odér

Všichni jsme to zažili. Česnek způsobuje, že náš dech je po jeho konzumaci pro naše okolí nepříjemný. Navíc, pokud ho budete jíst často a ve vysoké míře, může se jeho silná vůně uvolňovat skrze póry a pot. Různé klinické studie zjistily, že dlouhodobá konzumace česneku může vést také k nadměrnému pocení.

Česnek by budoucí ani čerstvé maminky neměly konzumovat Zdroj: Shutterstock

4. Nevhodný pro těhotné a kojící ženy

Česnek by budoucí ani čerstvé maminky neměly konzumovat. Může totiž vyvolat porod a má schopnost měnit chuť mateřského mléka.

5. Způsobuje závratě

Pozor by si měli dávat také lidí trpící nízkým krevním tlakem. Česnek totiž krevní tlak ještě snižuje. To může vést k závratím, které nejsou vůbec příjemné.

6. Zhoršuje vaginální infekci a problémy s kůží

Pokud se léčíte s vaginální infekcí, vyvarujte se konzumace česneku. Jeho látky totiž mohou dráždit citlivé tkáně pochvy. Navíc může vyvolat alergickou reakci na kůži. Způsobuje ji enzym aliináza štěpící látku aliin na alicin, který obsahuje.

7. Prodlužuje krvácení

Pacientům se doporučuje, aby zcela vynechali česnek alespoň 14 dní před operací. Česnek má totiž přirozené antikoagulační vlastnosti. Lidé, kteří užívají léky na ředění krve, by také své stravovací návyky měli konzultovat se svým lékařem. S některými léky totiž česnek špatně interaguje.

