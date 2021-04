Smíchejte ocet, česnek a med ve správném poměru. Získáte lék na spoustu chorob

O léčivých účincích česneku snad nikdo nepochybuje. Stejně tak pravý včelí med zdraví rozhodně prospívá. Když k nim navíc přidáte jablečný ocet, získáte univerzální lék na ohromný zástup potíží. Tento přírodní zázrak nejen posílí tělo a zlepší imunitu, pomůže také při chřipce i artritidě, zkrotí vysoký krevní tlak, dostane pod kontrolu cholesterol, dokonce pomáhá při léčbě neplodnosti a jako prevence rakoviny.

Přírodní univerzální lék, snadno dostupný a levný? Zní to jako pohádka, ale lék prospěšný pro celé tělo se skutečně skrývá v domácí spíži. Nemusíte polykat hrsti prášků ani spoléhat na zázračné výtažky z rostlin jihoamerického pralesa. Velmi jednoduchý lék na přírodní bázi vyrobíte ze surovin, které běžně naleznete doma.

Zázračný elixír z obyčejných surovin

Sirup z čeneku, medu a octa užívejte po lžičkách Zdroj: slawomir.gawryluk / Shutterstock.com Na výrobu česnekového léku budete potřebovat 10 stroužků česneku (přibližně jedna palice), 1 šálek jablečného octa a 1 šálek kvalitního včelího medu. Stroužky česneku zbavte slupek, nakrájejte nebo rozdrťte na co nejmenší kousky. Přidejte ocet a med, pořádně promíchejte, případně promixujte. Uložte do uzavíratelné sklenice a dejte do chladu (například do lednice). Obsah sklenice každý den promíchejte, používejte vždy čistou lžíci. Skladujte maximálně týden. Sirup užívejte každý den, nejlépe dvě lžičky každé ráno na lačno. Pokud vám přijde chuť léku příliš intenzivní, rozmíchejte ho ve sklenici vody, případně bylinkového čaje. Dbejte však na to, aby tekutina byla vlažná a přílišná teplota neznehodnotila cenné látky v sirupu. Stejně tak je možné si připravit každý den odvar ze dvou stroužků česneku, které povaříte v šálku vody. Do vychladlé směsi přidejte lžičku octa a lžičku medu.

Může vás zajímat 4 Zdraví Neobvyklý černý česnek je chutný a zdraví prospěšný Zdraví Jablečný ocet a jeho zdravotní účinky: Komu prospívá a komu naopak škodí?

Na co zabírá

Vysoký krevní tlak je nebezpečný Zdroj: Voraorn Ratanakorn / Shutterstock.com Účinky tohoto přírodního léku jsou skutečně široké. Jeho konzumaci si mohou dopřát i zdraví jedinci, pravidelné užívání posiluje imunitu a přispívá k detoxikaci organismu. Česnek je proslulý svými antibiotickými účinky, takže nahrává likvidaci patogenních bakterií i dalších mikrobů a má protizánětlivé účinky. Obsažený alicin pomáhá při léčbě arterosklerózy, příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu, působí proti ukládání tuku v cévách a snižuje krevní tlak. Med je koktejlem cenných látek, dodává tělu důležité vitamíny, enzymy a minerály, též působí antimikrobiálně a protizánětlivě. Jablečný ocet při pravidelné konzumaci čistí organismus, pomáhá při trávení, vyřeší problémy s pálením žáhy, navíc pomůže s hubnutím a posílí imunitu. Kombinace těchto tří super potravin si poradí i příznaky astmatu, pomáhá při chřipce a nachlazení, přispívá k prevenci před onemocněním rakovinou. Celková očista organismu a snížení jeho zánětlivosti pak má příznivý vliv i na plodnost.

Na omrzliny, popáleniny i artritidu

Přírodní lék je kombinací tří super potravin: česneku, medu a jablečného octa Zdroj: xuanhuongho / Shutterstock.com Kombinace česneku, octa a medu zaúčinkuje i jinde, lék je vhodný také k zevnímu použití. Pokožce spálené mrazem uleví potírání rozkrojeným česnekem. Nechte působit asi minutu a poté omrzlinu potřete směsí připravené z jedné lžičky medu a jedné lžičky octa. Podobně si všelék poradí i s popáleninami. Rozmáčkněte dva stroužky česneku a nechte je tři dny vyluhovat v šálku jablečného octa. Když změknou, směs promixujte a přidejte tři lžičky medu. Potírejte postižené místo třikrát za den, zmírníte tak bolest a předejdete vzniku velkých jizev. Zevní užití je účinné také na potíže způsobené artritidou a revmatismem. Připravte si zábal, který budete každé ráno přikládat na bolestivá místa. Oloupejte asi 20 stroužků česneku, rozmáčkněte je a vložte do 3 šálků horkého octa. Nechte 5 minut vylouhovat, pak rozmixujte a po vychladnutí přidejte lžíci medu. Kaší naplňte sterilní mul a masírujte či zlehka potírejte postiženou oblast.

Zdroj: www.verywellhealth.com, www.vitalitis.cz