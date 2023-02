Naše babičky dělaly s česnekem před jeho použitím důležitou věc. Dělejte to taky

Česnek – někdo ho miluje, jiný nenávidí. Pravdou ale je, že zdravější zeleninu byste jen těžko hledali. Jak ji můžete využít na maximum a proč je dobré z česneku odstranění klíčků?

Česnek v kuchyni používá snad každý z nás. Ale ve starých dobách byl považován za vzácnost. Poprvé česnek objevili Mongolové. Poté se rozšířil do Číny a Egypta. Dodnes se traduje, že česnek byl pravidelnou součástí stravy těžce pracujících otroků, aby získali dostatek síly ke stavbě chrámů a pyramid.

Římané také věřili v sílu česneku a dávali ho svým vojákům před válečnými výpravami. Ale spousta z nich se na tuto poněkud páchnoucí zeleninu dívala i z jiného úhlu. Zasvětili ji bohyni plodnosti Ceres a bezostyšně si z něj míchali „nápoje lásky“. Všichni totiž věřili, že česneková drť vyléčí muže z impotence.

Česnek byl kdysi považován za afrodiziakum a zdroj energie. Zdroj: Profimedia

Česnek – zdroj vitaminů a minerálů

Ať už se o česneku říkalo cokoliv, pravdou je, že obsahuje spoustu bílkovin, cukrů, vitaminy A, C, E, vitaminy skupiny B a spoustu minerálů (hořčík, mangan, zinek, jód, selen a měď). Nezdá se vám, že je to dost kladů na to, že se jedná jen o malou zeleninu, která se vejde do dlaně? Česnek má skutečně velkou léčivou sílu a jak může pomoci konkrétně vám? Tady je pár doporučení od vědců.

Český česnek je kvalitní a plný vitaminů. Zdroj: Profimedia

Jezte stroužek česneku denně, posílíte imunitu

Dostat do sebe stroužek syrového česneku denně není jen tak. Nicméně pokud se vám to podaří, máte vyhráno. Vědci nedávno zkoumali více než 41 žen ve věku od 55 do 59 let, které denně jedly česnek. Závěry experimentu prokázaly, že ženám se nejen zocelila imunita, ale také se snížilo riziko rakoviny tlustého střeva o 35 %. Pokud máte problém jíst stroužek česneku samotný, dopřejte si ho třeba v pomazánce či na topince.

Každý den si dejte stroužek česneku (třeba na topince) a posílíte imunitu. Zdroj: Profimedia

Česnekový olej sníží riziko zánětů

Česnekový olej se používá na vaření a můžete si ho vyrobit i sami. Stačí, když do zavařovačky dáte 3 – 4 rozdrcené stroužky česneku a zalijete kvalitním olivovým nebo slunečnicovým olejem. Ten pak uložte na 14 dní na klidné místo a jednou denně ho otočte dnem vzhůru, aby se obě ingredience navzájem propojily. Tři dny před koncem louhování sklenici už neotáčejte, aby se obsah dokonale usadil. Poté olej zceďte a používejte do jídla nebo jako mast na zánětlivé klouby či svaly.

Česnkový olej pomáhá proti zánětům. Zdroj: Profimedia

Česnekový odvar redukuje plíseň

Udělala se vám po návštěvě bazénu plíseň na nohách? Potírejte ji odvarem z česneku, případně utřeným česnekem, který nechte na místě 15 minut působit a poté nohu omyjte. Česnek působí jako přírodní antibiotikum a plíseň znatelně zmírní.

Česnekový odvar redukuje plíseń na nohou. Zdroj: Profimedia

Proč naše babičky z česneku odstraňovaly klíčky

Inspirujte se tipem našich babiček, které z česnekového stroužku pokaždé odstraňovaly jeho střed – tedy klíček. Proč to dělaly? Jednak zelenina je díky tomu stravitelnější (zejména pro jedlíky s choulostivějším žlučníkem) a druhak je tak česnek chuťově jemnější. V některých kuchařkách se dokonce psávalo, že klíček přítomný v česneku způsobuje v pokrmech hořkost. Tak ho ručitě nezapomeňte vytáhnout!

Babičky odstraňovaly ze stroužků klíček. Česnek byl pak stravitelnější a chutnější. Zdroj: Profimedia

