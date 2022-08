Naše babičky spaly s česnekem pod polštářem. Dobře věděly proč

Vyzkoušeli jste už někdy spaní s česnekem pod polštářem? Pokud ne, měli byste to určitě zkusit.

Česnek je velmi známý v gastronomii jako skvělé dochucovadlo. Slyšeli jste ale někdy, že by se měla dávat palice česneku pod polštář? Zní to až neuvěřitelně, ale opravdu to má blahodárné účinky, o kterých naše babičky moc dobře věděly. V současnosti se jeho účinky na lidské zdraví zabývají i vědci.

Lepší spánek a regenerace

Česnek obsahuje mnoho vitaminů a minerálů, které pomáhají při problémech se spánkem. Mluvíme teď hlavně o fosforu, vápníku, hořčíku, zinku, vitaminu B6 a C. Tyto složky obsahuje i typické aroma, které česnek vypouští do vzduchu. Tím se vám v těle zvýší výroba kyseliny gama-aminomáselné, která řídí spánkový cyklus a zlepšuje noční regeneraci těla. Vezměte si tudíž stroužek česneku, který neolupete. Vložte ho pod polštář před spaním a ráno ho zase vyndejte. Večer opět dejte čerstvý.

Použitý česnek můžete samozřejmě poté využít při vaření. Zdroj: shutterstock.com

Zbavení nežádoucích škůdců

Bydlí s vámi čtyřnohý kamarád? Jestliže ano, může se stát, že vám přitáhne do postele nejrůznější parazity včetně blech. Dejte si česnek do postele a už se nebudete muset bát o případné poštípání! Česnek totiž působí jako přírodní repelent. Odpuzuje také mouchy, octomilky, komáry či domácí pavouky. Dávejte ale pozor, aby ho vaše kočka či pes nesnědli, jelikož pro ně může být velmi toxický.

Pryč s bakteriemi a viry

U česneku je známo, že působí antibakteriálně i antivirově. Víte, díky které látce si to zasluhuje? Je to alicin, který zabraňuje přežití jakýkoliv infekčních mikrobů v našem těle. Rozdrťte v ruce stroužek česneku, který následně umístěte do postele. Bude působit jako prevence proti chřipce a nachlazení.

Česnek pod polštářem posílí váš imunitní systém. Zdroj: Profimedia

V případě již ucpaných dýchacích cest vám pomůže česnek v léčení. Jako výborná alternativa funguje také inhalace výparů ze 3-5 stroužků česneku zalitého horkou vodou.

Česnek proti různým nemocem

Jak už jsme se zmínili, česnek pomáhá proti insomnii, nachlazení a chřipce. Jeho léčivé účinky zde ale nekončí! Při jeho konzumaci můžete docílit snížení krevního tlaku, pročištění krve a zvýšení fyzického výkonu. Dále vám pomůže tělo detoxikovat, léčí játra od případných chorob, vyčistí cévy a arterie od cholesterolu, předejde osteoporóze či Alzheimerově chorobě. Již staří Egypťané konzumovali česnek při náročných stavbách pyramid, z důvodu dodání energie a síly.

Nanejvýše jeden stroužek denně

Pro využití veškerých jeho účinných látek je dobré si dopřávat stroužek syrového česneku denně. Všem ale tato samotná potravina příliš nejede. Má totiž velmi dráždivou chuť a štiplavý zápach. Proto smíchejte česnek s olejem, petrželkou a jinými ingrediencemi, které zjemní nepříjemnou chuť a zápach. V případě konzumace dvou a více stroužků česneku za sebou si můžete velmi nepříjemně podráždit žaludek, a proto konzumujte syrový česnek raději s opatrností.

