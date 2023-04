Naše babičky před spaním dělaly neobvyklou věc s česnekem. Dělejte to jako ony

Jistě už jste slyšeli, že česnek je přírodní antibiotikum a velký pomocník, co se našeho zdraví a imunity týče. Možná jste ale nevěděli, že česnek je dobré dávat si na noc také pod polštář. Proč si ho tam syrový dávaly už naše babičky?

Česnek je považován téměř za zázračný. Proto není divu, že jeho sílu ve velkém využívaly už naše babičky, které na něj nedaly dopustit. Dokonce si ho dávaly před spaním pod polštář, aby byly zdravé!

Podívejte se na toto zajímavé video:

Česnek pro hlubší spánek

Česnek má tolik léčivých účinků, že by byla velká škoda jich nevyužít. Začněme třeba klidným spánkem. Říká se totiž, že když si dáte každou noc syrový stroužek česneku pod polštář, čeká vás klidný a pokojný spánek. Jde v podstatě o to, že tím, jak se česnek zahřívá vaším tělesným teplem, uvolňuje do ovzduší skrze polštář minerální látky, které navodí hlubší spánek.

Česnek pod polštářem je skvělý pomocník Zdroj: Shutterstock

Česnek eliminuje nebezpečné bakterie

Vdechováním silic česneku se také zbavíte nebezpečných bakterií, které se vám v průběhu noci hromadí v ústní dutině. Aby vše fungovalo, jak má, nezapomeňte měnit česnek za nový. Vyčpělý by vám příliš velkou službu neudělal. Díky čerstvému česneku pod polštářem tedy budete dýchat čistější vzduch.

Česnek funguje i jako repelent Zdroj: shutterstock.com

Česnek jako repelent: proti hmyzu i rýmě

Česnek funguje i jako skvělý repelent, který umí spolehlivě odpudit otravný hmyz. Budete-li stroužek česneku pod polštářem měnit pravidelně, nepřijdou si na vás ani komáři, ale ani žádná chřipka, nachlazení či respirační onemocnění. Postupem času dojde k posílení vašeho imunitního systému, což se vám bude hodit celoročně.

Zdroj: www.nasdum.eu, www.youtube.com