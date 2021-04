Ráno cucejte česnek místo bonbonu. Nekousejte, zdravotní dopady jsou úžasné

Česnečka, česneková pomazánka, topinky s česnekem nebo nadívané maso. Česnek prostě do české kuchyně patří. Ale nemusíte ho jíst pouze vařený. Zdraví prospěšný alicin, který tělu pomáhá bojovat s viry a bakteriemi, získáte nejlépe z čerstvého stroužku. A bez zažívacích problémů.

Pacientům, kteří mají problém se slinivkou a žlučníkem, se konzumace aromatického česneku nedoporučuje. Trávící ústrojí některých jedinců totiž čerstvý česnek nesnese. Byla by ale škoda přijít o jeho benefity, proto už naše babičky vymyslely, jak na to.

Ještě předtím, než si ráno vyčistíte zuby, oloupejte si jeden menší stroužek česneku Zdroj: Martchan / Shutterstock.com

Vložte si stroužek česneku do úst

Ještě předtím, než si ráno vyčistíte zuby, oloupejte si jeden menší stroužek česneku. Vložte si ho do úst a převalujte ho. Nekousejte. Cílem je pouze produkce slin. Sliny polykejte. Společně s nimi se zdravé živiny z česneku dostanou do celého organismu včetně lymfatického systému a krve. Podle staré čínské medicíny se touto metodou skvěle čistí krevní cévy od usazenin. Pokud je pro vás chuť česneku příliš silná, udělejte si z něj bonbón. Pokapejte stroužek trochou medu a vložte si ho do úst.

Po 30 minutách

Po půl hodině česnek vyplivněte s vyčistěte si zuby. Můžete použít i lístečky máty, rozkousat kávové zrno nebo petrželovou nať. Pach česneku se lépe ztratí.

Může vás zajímat Zvířata Začněte psovi do jídla přidávat česnek, výsledky budou blahodárné Vaření a recepty Jak připravit skvělé pesto z medvědího česneku a jak ho nejlépe využít v kuchyni

Co tím získáte?

Česnek zvyšuje imunitu, chuť k jídlu, předchází chřipce, anémii, dýchacím problémům a pomáhá při léčbě bronchitidy. Kromě toho je tato metoda užitečná také k překonání problémů s močovým měchýřem a ledvinami, může snížit příznaky chronického kašle a zabránit tvorbě ledvinových kamenů. Podle studie zveřejněné v roce 2009 má Alicin nejlepší antibakteriální vlastnosti. Používá se v léčbě jizev po akné, při alergiích a jiných kožních onemocnění. Kromě toho česnek obsahuje antioxidanty, které zabraňují demenci a Alzheimerově chorobě. Studie také potvrzují, že tato aromatická bylina může minimalizovat problémy s úbytkem kostní hmoty a zvyšuje estrogen u žen. Použití česneku navíc zlepšuje metabolismus železa zvýšením produkce bílkoviny zvané ferroportin.

Pokud jste na česnek alergičtí, nikdy tuto lidovou léčbu nezkoušejte. Pokud máte jiné zdravotní komplikace a problémy s trávením, raději se poraďte se svým lékařem.

Zdroje:

https://irecept.cz/clanky/dejte-si-strouzek-cesneku-do-ust-a-pocitite-ohromujici-ucinek/

https://ceskozdrave.cz/dejte-si-cesnek-na-30-minut-do-ust-nebudete-verit-co-se-stane-top-156653/