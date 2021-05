Česneková tinktura podle starého receptu. Lékaři jím nahrazovali antibiotika

Česnek je právem považován za poklad naší kuchyně, a to nejen pro svou výraznou chuť a aroma, ale také pro nezanedbatelné zdravotní benefity, které nám jeho konzumace přináší. Méně známou, přitom velmi účinnou formou, jak tělo obohatit pozitivními vlastnostmi této superpotraviny, je česneková tinktura. Můžete si ji koupit, ale také zkusit vyrobit doma. Není to těžké a její účinky vás mile překvapí.

Česnek je tradičně považován nejen za oblíbenou potravinu, ale také za účinné léčivo. Je znám pro svoje antibiotické, antivirové a antimykotické účinky, je to také silný antioxidant, který pomáhá proti stárnutí organismu. Dávno před vynalezením antibiotik byl česnek pro svoje schopnosti potlačovat bakterie využíván dokonce k zastavení moru a sněti slezinné. Na tyto účely už ho dnes používat nemusíme, zato na podporu imunity se hodí stále, obzvlášť v době viróz a chřipek. Působí velmi pozitivně i na kardiovaskulární systém, snižuje vysoký krevní tlak, hladinu cholesterolu v krvi a chrání před trombózami. Také chrání mozkové buňky před degenerací a pomáhá detoxikovat organismus.

A protože pro maximální využití účinných látek je nejlepší konzumovat česnek čerstvý a účinné látky lze velmi efektivně vyluhovat do alkoholu, výroba a užití česnekové tinktury se přímo nabízí. Její podstatou je totiž čerstvý česnek extrahovaný v alkoholu.

Česnek by měl být farmářský či v biokvalitě, případně domácí, pokud sami pěstujete Zdroj: Volodymyr Plysiuk / Shutterstock.com

S pár ingrediencemi si vyrobíte všestranné domácí léčivo

A co budete k její výrobě potřebovat? Samozřejmě v prvé řadě kvalitní česnek, farmářský či v biokvalitě, případně domácí, pokud sami pěstujete. Další nezbytnou složkou je kvalitní alkohol, nejlépe alespoň třikrát destilovaná vodka. Podle znalce a pěstitele česneku Josefa Bulanta je nejlepší poměr k výrobě česnekové tinktury následující: „Na tři stroužky česneku použijeme 100 ml vodky,“ prozrazuje ověřený tradiční rodinný recept. Potřebné množství česneku po očištění nakrájejte na drobné kostičky, případně naškrábejte na speciálním škrabátku. Takto připravený česnek potom zalijte odměřeným množstvím alkoholu, směs zamíchejte a přelijte pomocí trychtýře do tmavé lahve. Lahev pevně uzavřete a několikrát pořádně protřepte. Nechte ji potom stát na chladném místě po dobu dvou týdnů. Během těch ji můžete protřepat, ale neotvírejte ji, aby se nenarušil proces vyluhování účinných látek. Po dvou týdnech lahev otevřte, směs přeceďte přes husté, pokud možno nekovové sítko nebo plátýnko a čistý výluh přelijte opět do tmavých lahviček, nejlépe s kapátkem, a uložte do lednice. Je dobré lahvičky popsat a uvést nejen, co se v nich skrývá, ale i datum výroby.

Jak tinkturu užívat?

Jak doporučuje i zmíněný odborník Josef Bulant, je dobré začít pozvolna. Vyhnete se tak případným alergickým reakcím či nevolnostem, byť jsou při použití tinktury vzácné. Některé zdroje také doporučují opatrnost u lidí, kteří mají problémy se srážlivostí krve a berou léky na ředění krve. V takovém případě je dobré poradit se ještě před případným začátkem užívání s lékařem. Vzhledem k přítomnosti alkoholu není tinktura samozřejmě vhodná pro děti. A pro ostatní má Josef Bulant doporučení, co se braní týče: „Dávkování je individuální, doporučuji začít s jednou kapičkou ráno nalačno. A postupně přidávat každý den o kapičku.“ Případně doporučuje třítýdenní ozdravnou kúru: „Nebo můžeme brát tinkturu třikrát denně vždy před jídlem po dobu 21 dní, každý den o kapičku víc. To znamená, že poslední den bychom brali třikrát 21 kapiček.“ A kdo by se bál česnekového odéru, protože česneková tinktura prostě je cítit jako česnek, může tinkturu nakapat do trochy mléka a vypít. Mléko případný zápach spolehlivě zneutralizuje.

Tinktura účinkuje jako přírodní repelent proti hmyzu Zdroj: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock.com

Tinktura se dá využít i jinak než vnitřně

V lahvičce s rozprašovačem poslouží jako dezinfekce například na drobná poranění, účinkuje jako přírodní repelent proti hmyzu, lokálně se dá použít při odstraňování bradavic či na akné. Pokud se tedy do domácí výroby česnekové tinktury pustíte, budete překvapeni, jak všestranné využití váš výrobek má a kde všude se na něj můžete spolehnout.

Zdroje: www.ceskaordinace.cz, hobby.blesk.cz