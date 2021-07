S Česnekový čaj: Pijte ho denně, obzvláště v létě dokáže s tělem skvělé věci

Léto je v plném proudu a čas dovolených a prázdnin je fajn. Kdo by v tuto dobu myslel na nachlazení! Jenže i to nás může zaskočit. Znáte to. Klimatizace, koupání, chladné drinky či večerní posezení za jedné chladnější noci udělají někdy dost neplechy a je tu rýmička, kašel či škrábání v krku. Co s tím? Zaručeně vám pomůže česnekový čaj, který je i skvělou prevencí.

Zdroje: vitalitis.cz, www.verywellfit.com

Česnek (Allium sativum)

Původem je tato blahodárná vytrvalá rostlina ze střední Asie. Už staří Egypťané, Řekové i Římané česnek rádi využívali pro jeho všestranné léčivé účinky. Lze ho považovat za jeden z největších darů přírodní medicíny.

Co všechno česnek dokáže

pomáhá s bakteriálními a virovými infekcemi

zabraňuje tvorbě srážlivosti krve

obsažený allicin udržuje krevní tlak pod kontrolou a snižuje hladinu cholesterolu

chrání srdce před poškozením

udržuje hladinu cukru v krvi na zdravé úrovni

umí vyrovnávat nedostatek železa

je výbornou prevencí proti rakovině

pomáhá regulovat tvorbu tukových buněk v těle



Česnek je prostě malý zázrak, především pro své silné antibakteriální, protiplísňové a antivirové účinky a také je považován za velmi účinný imunitní stimulant. Proto je vhodné jej užívat i v rámci prevence a při prvních příznacích nejrůznějších onemocnění.

Už staří Egypťané, Řekové i Římané česnek rádi využívali pro jeho všestranné léčivé účinky. Zdroj: Profimedia.cz

Nasaďte česnek na letní virózy a popíjejte pravidelně čaj

Příprava je opravdu snadná. Budete potřebovat jen několik jednoduchých ingrediencí, které máte zcela určitě doma po ruce:

3-4 stroužky česneku

1/3 šálku citronové šťávy

1/3 šálku medu

Dejte do menšího hrnce 2 až 3 šálky vody a vložte do ní oloupané a najemno nakrájené stroužky čerstvého česneku. Vodu pak jen zahřejte, ale nepřivádějte ji úplně do varu, zničili byste účinné látky. Nechte ještě pár minut louhovat. Po lehkém zchladnutí přidejte citronovou šťávu a med. Česnek můžete poté přecedit přes sítko, ale vůbec není na škodu vypít tento lektvar i s ním. Nápoj je skvělý proti laryngitidám, škrábání v krku či letní angíně. Popíjet ho můžete až do doby, kdy se vám zcela uleví.

Česnek rozpouští nadbytečný tuk ze všech částí těla a podporuje metabolismus. Zdroj: Profimedia.cz

Další variace

Čaj si můžete zpestřit třeba přidáním zázvoru či máty. Získáte tím nejen lepší a zajímavější chuť, ale nápoj obohatíte o další látky prospěšné vašemu zdraví. Zázvor dokonce sníží silné česnekové aroma.

Jak se dá ještě česnekový výluh využít?

Vezměte tak 5 velkých stroužků česneku, opět je pokrájejte na menší dílky a přelijte v připraveném hrnci horkou vodu. Mělo by stačit necelého půl litru. Přiveďte směs postupně k varu a poté nechte vychladnout. Jakmile tuto tekutinu přecedíte, máte v rukou skvělý prostředek proti všem letním infekcím. Hodí se jako obklad na mnohé infikované rány.

Bonus na závěr

Kromě toho, že vás česnekový čaj zbaví nachlazení a posílí imunitu vašeho těla, umí další skvělou věc! Rozpouští nadbytečný tuk ze všech částí těla a podporuje metabolismus. Vyvolává tak pasivní hubnutí a potlačuje chuť k jídlu.