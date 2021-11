Česnekový elixír podle našich babiček: Zbaví vás nachlazení a prodlužuje život

Trápí vás rýmičky a kašel? Máme pro vás skvělý tip, jak s nimi zatočit a nenechat se jimi otravovat. Vyrobte si česnekový elixír, který je velkým pomocníkem nejen při virových chorobách, ale pomůže vám i při střevních potížích a proti únavě.

Česnek je tradičním léčivým prostředkem a užívá se k tomuto účelu již po tisíce let. Věděli to už staří Egypťané, díky nimž se po celá staletí používá po celém světě k léčbě mnoha nemocí a je stále populární jako jeden z přírodních zázraků.

Česnek je skvělé antibiotikum

O antibakteriální vlastnosti česneku se zajímal už v roce 1858 i biolog a lékař Louis Pasteur. A zjistil na tehdejší dobu pozoruhodné přínosy, kterými se česnek vyznačuje. Ve svém experimentu vložil jednotlivé stroužky česneku do Petriho misky s bakteriemi a dokázal, že v místech obklopujících česnek byly bakterie zabity. Lze ho tedy podle doktora Josepha Altona vnímat jako alternativu k širokospektrým antibiotikům a použít jej při léčbě řezných a hnisavých poranění.

Máte potíže s oběhovým systémem? Tak to je česnek přesně pro vás. Zdroj: profimedia.cz

Dezinfikuje a zbaví vás parazitů

Kromě jiného česnek obsahuje těkavé oleje, tzv. allicin, enzym allinázy, silice se sirnými organickými sloučeninami, selen a vitamíny A, B, C a E. Těkavé oleje a sirné sloučeniny jsou zodpovědné za typický štiplavý zápach, ale zároveň za jeho léčivé vlastnosti. Proto působí dezinfekčně, ničí bakterie a má schopnost vypuzovat z těla parazity.

Česnek je nutné mechanicky narušit

Účinného allicinu se dočkáte až ve chvíli, kdy česnekový stroužek rozříznete nebo rozmačkáte. Díky tomu se začne uvolňovat enzym, který přemění neaktivní sloučeninu alliin na allicin. A právě tento zázrak skvěle likviduje celou škálu různých bakterií, plísní, virů a kvasinek. Hravě přemůže i původce úplavice, tyfu, cholery, tuberkulózy a je účinný také proti stafylokokům, streptokokům a prvokům typu Trichomonas vaginalis. Ovšem jeho nevýhodou je, že není stálý a rychle se rozpadá. Organismus jej během sedmi hodin vyloučí. Takže pravidelnost v užívání má smysl a je důležitá.

Co všechno česnek dokáže

Máte potíže s oběhovým systémem? Tak to je česnek přesně pro vás. Podporuje zdraví krve a srdce snížením krevního tlaku a cholesterolu, pomáhá předcházet koronárním srdečním onemocněním, ateroskleróze a snižuje rizika srdečního záchvatu.

Stejně tak se běžně používá k podpůrné léčbě diabetu, při zvětšení prostaty, při průjmu nebo i proti senné rýmě. Protože působí jako přirozené antibiotikum, užívejte ho při kašli, horečce, při ucpání dutin, proti bolestem hlavy a při dalších projevech běžné rýmy nebo chřipky.

Česnek je výborný pomocník i v případě, že máte nejen astma, ale třeba i hemoroidy, bronchitidu nebo vysokou a nízkou hladinou cukru v krvi. Česnek také pomáhá skvěle čelit stresu a únavě, pomáhá udržovat zdravá játra a bezvadně posiluje imunitní systém. Lokální aplikace česneku aplikovaného přímo na pokožku léčí hloubkové infekce, bradavice a kožní onemocnění.

Vyrobte si česnekový elixír

Často je nazýván pro své účinky tibetským elixírem mládí, protože pochází z Tibetu z období 4 - 5 tisíc let před naším letopočtem.

Jak na přípravu

Na přípravu elixíru budete potřebovat 5 celých citronů, 30 stroužků českého česneku a 1l vody.

Nejprve omyjte citrony v horké vodě s octem, abyste kůru dokonale zbavili nečistot. Citrusové plody poté nakrájejte na malé kousky včetně kůry. Česnek pečlivě oloupejte a nakrájejte na drobno. Následně vše dohromady umixujte na kaši a nechte tak 10 minut odpočinout. Vzniklou směs nalijte do vody, dejte do hrnce a přiveďte k varu. Jakmile nastane tato chvíle, okamžitě odstavte z plotýnky a nechte chvilku vychladnout. Přeceďte přes sítko a přelijte do připravené sterilní láhve. Pak už stačí tuto vzácnost skladovat na chladném místě, nejlépe v ledničce.

Každý den užívejte 20 ml nápoje, nejlépe těsně před jídlem. Zdroj: profimedia.cz

Užívejte elixír správně

Každý den užívejte 20 ml nápoje, nejlépe těsně před jídlem. Můžete buď před obědem, nebo ihned ráno nalačno před snídaní. Tuto snadnou, dostupnou a neškodnou léčivou kúru byste si měli zopakovat každý rok. Zápachu z česneku se nemusíte obávat, není v tomto nápoji skoro cítit.

V čem všem vám elixír pomůže?

Báječně se podílí na odstranění vápníku a tuku usazených v těle a v cévách. Posiluje srdce a upravuje tlak. Velice brzy pocítíte v těle příjemné omlazení. Zvápenatění a vedlejší příznaky, jako jsou zhoršený zrak nebo sluchové potíže se postupně zmenší a budou odcházet.

Dávkování s přestávkou

Po 3 týdnech užívání byste měli kúru na 8 dní přerušit a potom zase 3 týdny pokračovat. Uvidíte, že účinky pocítíte a budete se cítit lépe. Také se vám postupně bude mnohem lépe spát.

Často se tento nápoj využívá i jako prevence proti rakovině štítné žlázy a výsledky jsou vynikající. Lék se také osvědčil při vypadávaní zubů, způsobeného parodontózou.

