Jsou maličké, červené a zatraceně pálivé. Ale zkuste je přidat do jídla a získáte skvělého spojence proti různým nemocem.

Zpočátku naháněly strach, ale dneska mají už spoustu příznivců… Řeč je o chilli papričkách, které se stále častěji stávají součástí českých kořenek a lednic. A popravdě, není divu.

Tyhle drobné štiplavé „potvůrky“ totiž nejen, že skvěle okoření mdle vyhlížející guláš, ale dokážou udělat zázraky i s vaším zdravím. Součástí chilli papriček je totiž pálivá složka – kapsaicin – která má spoustu pozitivních účinků. Jak může prospět konkrétně vám?

Podpoří krevní oběh

Chilli papričky jsou skvělým přírodním lékem na vaše srdce. Obsahují velký podíl draslíku, který v kombinaci s folátem snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. To kvituje i vědecký výzkum, který byl otištěn v prestižním časopise Journal of the American College of Cardiology.

Podle něj bylo zjištěno, že konzumenti chilli papriček mají o 45 % menší riziko infarktu a o 60 % se snižuje u nich i pravděpodobnost mrtvice. A to je dobrá zpráva! Navíc draslík v chilli papričkách napomáhá uvolnění cév a tím pádem i lepšímu krevnímu oběhu.

Snižuje hladinu cholesterolu

Cholesterol v krvi dokáže napáchat hodně škod. Hlavně co se týče cév… Chilli papričky jsou naštěstí bohaté na látky jako je riboflavin a niacin, které drží cholesterol „na uzdě“!

Pohlídá cukr v krvi

Říká se, že všeho moc škodí. To se týká i hladiny cukru v krvi. Konzumací chilli papriček snížíte množství inzulinu, který tělo potřebuje k trávení. Tím pádem poklesne i hladina cukru v krvi. Díky tomuto kouzlu odlehčíte játrům a podpoříte lepší trávení.

Chilli papričku si můžete vychutnat čerstvé, sušené nebo ve formě prášku.

Omezí chutě na sladké…

Honí vás často mlsná? Nebo míváte často nutkavou potřebu mastných jídel? Tyto zlozvyky vám odbourají chilli papričky. Podle výzkumů snižují chutě k jídlu a podporují rychlejší spalování potravy. Proto pokud chcete zhubnout, nezapomeňte do svého stravovacího plánu zakomponovat i chilli papričky.

Posílí imunitní systém

Obranyschopnost těla je důležitá i v létě, kdy žádné chřipkové epidemie nehrozí. Chilli papričky jsou totiž bohaté na beta-karoten a provitamin A. Toto „duo“ napomáhá k lepšímu udržení dýchacího aparátu, střev a močového měchýře.

Zklidní břicho

Trápí vás podrážděný žaludek, plynatost, průjem nebo křeče v břiše? Dopřejte si chilli papričky v prášku. Jsou bohaté na sloučeniny (antioxidanty), které zklidňují zažívání. Stimulují žaludeční šťávy zabraňují překyselení žaludku.

Zlepší vám náladu

Přestože pálí jako čert, kapsaicin má i své světlé stránky. Třeba podporuje produkci „hormonu štěstí“ – serotoninu a endorfinu. Vy se tak díky tomu cítíte o sto procent lépe!

Chilli paprička zvýrazní chuť rajčatové omáčky.

Náš tip:

Spousta lidí neví, jak chilli papričky dostat na talíř. Patříte mezi ně? Tady je pár doporučení.

- Obecně platí pravidlo, že čím je paprička menší, tím je pálivější. Počítejte s tím při nákupu a vybírejte velikost podle svého gusta.

- Papričky můžete využít jak čerstvé, tak i sušené nebo v práškové formě. Její intenzita (pálivost) odpovídá určitému druhu. Chilli papričky mohou být sladké, jemné, ale i extrémně ostré.

- Chilli papričky vám udělají dobrou službu při vaření. Výborné jsou k masu. Hodí se i do polévek, luštěninových pokrmů a gulášů.

