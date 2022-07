Chilli pesto je zdravotní zázrak: Vypálí červa, zničí všechny viry a zhubnete

Chilli papričky jsou „in“! Lidé si je zvykli pěstovat doma i na zahradě. Po sklizni si chystají do zásoby vše možné i nemožné. My si dnes posvítíme na chilli pesto!

Připravte si doma skvělé chilli pesto, které má silné dezinfekční účinky a prospěje vašemu zdraví. Recept na pesto je jednoduchý, zvládnete ho levou zadní a budete si moct pochutnat na pálivé delikatese. Jelikož je na světě velké množství druhů chilli papriček, vždy se řiďte sílou dané papričky, abyste si pesto neudělali nepoživatelné! Mezi ty nejpálivější patří Pepper X, která překročila hranici 3 milionů SHU (Scovilleova stupnice), dále pak Dorset Naga nebo Brown Bhutlah. Na tyto krasavice je snad bolestivý i pouhý pohled.

Chilli papričky by měly být co nejčerstvější. Zdroj: Shutterstock.com / momemoment

Pro milovníky pálivých omáček a jídla všeobecně, máme nachystané delikátní chilli pesto, se kterým lze pokrmy dochucovat jedna radost. A kdo je na chilli už vytrénovaný, může si dát pesto v tenké vrstvě i jen tak na chleba.

Chilli a jeho účinky

Papričky mají analgetické a antibakteriální účinky. Lze je využít ve formě mastí na bolestivé klouby a svaly, ale pomůžou i při zahlenění či plicním otoku. Pravidelné užívání chilli papriček snižuje hladinu cholesterolu a podporuje krevní cirkulaci. Dříve se chilli používalo i pro povzbuzení libida, protože prokrvuje celé tělo, včetně pohlavních orgánů.

Co je potřeba na chilli pesto

Jelikož se jedná o opravdu jednoduchý recept, budete potřebovat jen několik ingrediencí:

1 kg čerstvých chilli papriček

2 lžíce sádla (samozřejmě domácí je domácí)

2 lžičky soli (ideálně kamennou sůl bez jódu)

125 ml olivového oleje (rozhodně sáhněte po kvalitním)

půl palice česneku

Jak na chilli pesto

Nejprve začněte u chilli papriček. Nasaďte si rukavice (bez nich to ani nezkoušejte) a odstraňte postupně u všech papriček stopky. Házet papričky můžete rovnou do mixéru, protože je potřeba je rozmixovat. Sádlo pomalu rozpusťte a vmíchejte do něj olivový olej. Stroužky česneku z půlky palice prolisujte a utřete se solí.

Nakonec si ve vhodné nádobě vše dobře promíchejte a naplňte do důkladně vymytých a párou ošetřených menších skleniček. Uzavřete víčkem a je hotovo. Takto nachystané skleničky vám vydrží ve spíži půl roku i déle. Jestliže si chcete trvanlivost prodloužit, zavařte je dvacet minut v horké lázni při teplotě cirka 120°C. Po otevření skleničky raději uchovávejte pesto v lednici. Jelikož má chilli účinky, jaké má, pravidelná konzumace vám vypálí „červa", jak se říká!

Chilli pesto je hotové za chviličku. Zdroj: Shutterstock

Bolí vás záda?

Na závěr vám nabídneme i postup na výrobu masti, která chilli obsahuje, ale nejen tento pálivý skvost. Budete potřebovat chilli, kostival, kaštan, kafr, olej a včelí vosk.

Nejprve si do oleje naložte stejný díl kaštanu, chilli, kostivalu a kafru a nechte nějakou dobu macerovat. Poté si rozpusťte včelí vosk ve vodní lázni a vmíchejte olejovou složku (po maceraci slijte). Směska by se neměla vařit, je to zcela nežádoucí. Po rozpuštění a dokonalém promíchání ještě teplou směs lijte přes kovové sítko do připravených nádobek, které po vychladnutí zavřete víčkem.

Mast s chilli, kostivalem, kaštanem a kafrem vám uleví od bolesti zad. Zdroj: Profimedia

