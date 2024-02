Jaký chléb vybrat v případě, že se potýkáte s cukrovkou? Sestavit jídelníček pro diabetiky bývá někdy hodně tvrdý oříšek, ale zvládnout se to dá. Stačí pochopit základní principy.

Diabetes neboli obecněji řečeno cukrovka je choroba, která provází lidstvo od nepaměti a dokáže na těle napáchat velké škody, dokonce člověka připravit o život, zvlášť v případě, kdy je zanedbávaná, není léčena, nebo pacient nedodržuje nařízení a doporučení lékaře. Ty se týkají hlavně stravovacího režimu a přísné diety bez obsahu cukru. Diabetikům tedy rozhodně není co závidět, ale pokud poznají všechny možnosti nového způsobu vaření a konzumace jídla, mohou zjistit, že i s tímto hendikepem je možné žít prakticky plnohodnotný život plný dobrého jídla.

Podívejte se, jak pestrý může být jídelníček diabetika. Ukáže vám jej třeba video od Davis TV na youtube:

Zdroj: Youtube

Kvalita na prvním místě

Jednou z možností, jak si i s cukrovkou pochutnat, je opravdu dobrý a kvalitní chléb. Jenomže i tady může nastat problém, a tak je potřeba hledat takový, který nebude obsahovat přidané cukry a ideálně by měl mít co největší poměr vlákniny k celkové hmotnosti porce.

Vybírejte z celozrnné nabídky

Abychom se tedy přiblížili o krok blíže k ideální volbě, je třeba vybírat z celozrnných chlebů. Tuto informaci vezměme jako základ, k němuž budeme přidávat další podmínky. Podle odborníků je důležitý, jak již bylo zmíněno, obsah vlákniny. V jednom krajíci bychom jí měli získat alespoň 3 gramy. Celozrnný chléb by tuto vlastnost mít měl, zvláště když se podíváme po tom, u něhož je uveden také přídavek ovsa nebo otrub, případně obsahuje také quinou.

Bez sacharidů a zbytečných kalorií

Při výběru toho pravého chleba je třeba dávat pozor také na sacharidy a kalorie. Jeden krajíc by neměl obsahovat více než 15 gramů sacharidů a 100 kalorií. Místo klasického je možné podívat se po chlebu špaldovém, lněném, nebo dokonce z mandlové mouky. Je ale logické, že v takovém případě se už cena zdaleka míjí s finančními možnostmi většiny z nás.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zkuste si ten pravý chléb upéct doma

Tohle opravdu ne!

Pokud si řekneme, jaký chléb je pro diabetiky vhodný, je dobré zmínit také zcela opačnou stranu “chlebového spektra”. Tady najdeme klasické bochníky z bílé mouky, v nichž najdeme mnohem nižší procento nejen vlákniny, ale dokonce i vitamínů a minerálů, které jsou porušeny při mletí mouky.

Zkuste domácí jogurtový chléb

Kdybyste chtěli mít jistotu, že je chléb složený skutečně z ingrediencí, které do něj pro vaše potřeby patří, je dnes k dispozici nespočet receptů, které mohou posloužit jako inspirace k domácímu pečení. Nakonec není snad krásnější vůně, než ta, která se line z trouby při pečení chleba. Kdo by ale spěchal a chtěl přitom vyzkoušet něco nového, může se pustit třeba do rychlého jogurtového diachleba.

Odměřit, smíchat, upéct...

Na přípravu těsta bude potřeba 6 vajec, 6 lžic bílého neslazeného jogurtu, 9 lžic pšeničných otrub, 24 lžic ovesných otrub a jeden balíček prášku do pečiva. Podle chuti můžeme přidat i další semínka, jako jsou slunečnicová, dýňová, chia semínka a další. Pak už jde jen o to, abychom všechny suroviny dobře promíchali. Jde o objem, který se vejde do klasické formy, kterou často používáme na biskupské chlebíčky. Tu vyložíme pečicím papírem, těsto do ní nalijeme a pečeme tak dlouho, až na povrchu zrůžoví. Pro jistotu do něj ještě zapíchneme špejli, a jakmile ji vytáhneme bez zbytků těsta, může jogurtový chléb z trouby – třeba rovnou na stůl.

