Chleba z pánve: Je tak chutný a snadný, že ho budete dělat denně

Lavaš je arménský nekynutý chleba, který si nemusíte kupovat hotový v obchodě. Upečte si raději svůj vlastní. Recept na něj je naprosto jednoduchý a k jeho pečení nemusíte zapínat ani troubu. Stačí hodit vyválené těsto na suchou pánev a máte hotovo.

Zdravý chléb lavaš

Chléb nemusí být jen ve formě bochníku, jak jsme na to zvyklí u nás. Může mít tvar placky či jakoby velké palačinky. Je to charakteristické hlavně pro oblasti Turecka, Íránu, Arménie a Iráku. Ovšem v posledních letech je velmi oblíbený tento druh chlebových placek i v našich jídelníčcích.

Původně se tento druh chleba pekl tak, že se těsto vytahovalo do tenka a přitisklo se na horké stěny do země zapuštěné pece, kde bylo během mžiku pečené. Zdroj: shutterstock.com

Původně se tento druh chleba pekl tak, že se těsto vytahovalo do tenka a přitisklo se na horké stěny do země zapuštěné pece, kde bylo během mžiku pečené. Někde je tento tradiční způsob výroby ještě dodržován, ale zpravidla už se peče na palačinkových plotýnkách či na pánvích. Chléb se buď přikusuje k hlavnímu jídlu, nebo se do něho balí různé náplně s masem či zeleninou, ale často se i zapéká s mnoha náplněmi a sýrem, podobně jako pizza. A pokud nemáte chuť na slanou verzi, můžete si chlebové placky naplnit i na sladko.

Jak upéct chleba na pánvi, se můžete podívat například v tomto videu:

Recept na chleba z pánve

Prosejte si do misky 350 g hladké mouky (můžete využít například i mouku špaldovou), přidejte 1 kávovou lžičku soli a 2 kávové lžičky rostlinného oleje. Tuto směs zalijte 200 ml vroucí vody a řádně propracujte rukama.

Jakmile se veškeré suroviny spojí, ještě ho tak 2 minuty prohněťte. Těsto by mělo být měkké a elastické. Nakonec z něho vytvořte bochánek, mísu překryjte potravinovou fólií a nechte ho tak 15 až 20 minut odpočívat.

Poté těsto na pomoučněném vále ještě trochu propracujte a vytvořte z něho válec. Rozdělte ho na 10 až 12 částí a vytvořte si z nich pravidelné kuličky. Vždy těsto, s nímž zrovna nepracujete, zakryjte, aby vám nevyschlo.

Následně z každého kousku vyválejte tenkou placku, a to ve velikosti pánve, na které budete chleba péci. Vždy, když jeden chleba pečete, začněte mezitím vyvalovat další placku.

Nejlépe pečte na sucho

Pokud máte teflonovou pánev nebo pánev s jiným nepřilnavým povrchem, můžete péct tento chleba bez oleje, což je klasická varianta. Nic se však nestane, když před pečením každého kusu pánev lehce potřete olejem. Jednotlivé chlebové placky pak opékejte z každé strany necelou minutu.

Chléb z pánve můžete podávat naslano i nasladko. Zdroj: shutterstock.com

Čas zbytečně neprodlužujte, aby nedošlo k vysušení. Každý pečený kus lehce potřete horkou vodou, a to vždy po obou stranách. Upečené chleby skládejte na sebe a opět zakrývejte potravinovou fólií. Až budete mít pečené chleby z celého těsta, nechte je pod fólií odpočívat ještě tak 30 minut. Budou krásně vláčné a nebudou se lámat.

Lavaš doma v zásobě

Pokud všechen chléb nezkonzumujete, můžete ho doma klidně uchovávat i 10 až 14 dní, jen by měl být v suchu a chladnu, ideální je zabalit ho a dát do lednice, anebo třeba do mrazáku.

Zdroje: www.tojenapad.dobrenoviny.sk, www.varecha.pravda.sk, www.lavas.sk