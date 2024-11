Chloupky na obličeji nejsou žádnou ozdobou, a proto se jich každý žena okamžitě snaží zbavit. Občas se nějaký objeví, ale pokud se jejich počet začne zvyšovat, měly by se dámy mít na pozoru. Může totiž jít o poměrně závažný problém, jenž by mohl ovlivnit celý jejich život.

Jsou-li občasné chloupky na obličeji rozptýleny náhodně a není jich mnoho, není čeho se obávat. Pokud se ale začnou soustřeďovat do míst, kde většinou rostou mužům vousy, tedy začnou vytvářet “knírek”, případně vyrostou ve větším počtu na bradě, je čas se zamyslet a raději navštívit lékaře.

Nemusíte mít strach, že by se vám vysmál. Bude totiž dobře vědět, že se může jednat o jeden z příznaků tak zvaného syndromu polycystických ovarií. Co to je a jaké mohou být důsledky ignorování takového problému?

O popisovaném problému hovoří také youtubové video od Skincare s Karol:

Zdroj: Youtube

O co se jedná?

Syndrom polycystických ovarií vzniká vinou nerovnováhy ženských hormonů, která vede ke zvýšené produkci těch mužských. I ty se v těle ženy přirozeně vyskytují, ovšem v mnohem menší míře.

Vytvářeny jsou vaječníky, a pokud dojde ke zvýšení jejich produkce, nastávají v těle výrazné změny, například na samotných vaječnících, které se zvětšují a objevují se na nich cysty. To ale ještě zdaleka není všechno.

Problematická funkce

Popisovaná porucha se velmi často projevuje poruchami menstruačního cyklu, který se v takovém případě objevuje buď nepravidelně, případně zcela vymizí. Pokud je cyklus zachován, může být menstruace mnohem bolestivější než běžně. Toto si samozřejmě ženy většinou všimnou jako prvního příznaku, ale je vhodné sledovat i další změny na těle a v těle.

close info Yuricazac / Shutterstock zoom_in Kromě chloupků na bradě mohou vznikat velké problémy, končící až neplodností

Špatná pleť a tuk v pase

Mastná pleť a zvýšená tvorba akné nepotěší žádnou ženu nebo dívku. A právě to může být jedním z dalších příznaků zmiňovaného problému. Navíc dochází v některých případech dokonce k vypadávání vlasů, ovšem jinde po těle chloupky rostou o to více, a to dokonce i na prsou.

Aby toho stále ještě nebylo dost, postupně se vinou nerovnováhy v těle zvyšuje hmotnost, přičemž se tuk hromadí hlavně kolem pasu. Poruchy spánku pak ženy mnohdy přikládají spíše stresu z ostatních projevů nemoci, ale i ty jsou doprovodným jevem syndromu polycystických ovarií.

Pozor na neplodnost

Všechny vyjmenované problémy jsou velmi nepříjemné a život v jejich stínu není jednoduchý. Vše je o to závažnější, že se jedná o reprodukční orgány, jejichž onemocnění může způsobit v těch nejzávažnějších případech až neplodnost.

Proto je třeba jednat co nejrychleji a v případě podezření co nejdříve vyhledat odbornou pomoc, nebo alespoň vyšetření, které by mohlo poruchu vyloučit a stanovit pravý důvod nežádoucích změn.

Různé způsoby léčby

Léčba závisí na mnoha faktorech, jde o to, zda žena ještě plánuje mít děti nebo nikoliv, a také na doprovodných problémech. Obecně je hlavní část léčby zaměřena na potlačení průvodních jevů a dále podávání hormonálních léků, které budou ovlivňovat v základu funkci vaječníků. Jsou dokonce i případy, kdy lékaři přistoupí k chirurgickému řešení, ale to je již na rozhodnutí odborníků.

Nebojte se zeptat a poradit

Co z toho plyne? Sledujte svoje tělo a jeho změny. V případě, kdy se vám cokoliv nezdá být v pořádku, zajděte raději za odborníkem. Nenechávejte zdánlivě nicotné problémy rozvinout do těžko řešitelných stádií. Vaše zdraví za to stojí - velké starosti mohou začít i několika chloupky na obličeji.

