Jak se zbavit chloupků v obličeji? Zkuste starověkou metodu s moukou a olejem

Také chcete mít krásně hladkou pleť bez jediné chybičky? Poradíme vám, jak odstranit chloupky v obličeji snadno, bezbolestně a v pohodlí domova. Starověká metoda s moukou je totiž šetrná, a hlavně funguje!

Jak na nevzhledné chloupky v obličeji? Produkty z drogerie jsou často s chemickými přísadami, na které je naše pokožka citlivá a nejednou se projeví různými alergiemi. Metoda odstranění chloupků pomocí vosku je zas pro někoho velmi bolestivá a laser je pro mnohé poměrně finančně náročný. Co teď?

Můžete vyzkoušet metodu, která je bezbolestná a má poetický název „starověké tajemství krásy“. Její další výhodou je i to, že si ji provedete v pohodlí domova, a navíc s vlastnoručně vyrobeným zmíněným likvidátorem chloupků. Máme pro vás totiž jeho recept.

Více se dozvíte v následujícím videu:

Recept na „starověké tajemství krásy“

Vyrobte si domácí směs na odstranění nežádoucích chloupků. Je na přípravu velice jednoduchá a finančně naprosto nenáročná. A její tajemství tkví v kombinaci kokosového oleje a celozrnné mouky.

Celozrnná mouka vám pomůže zbavit se chloupků v obličeji. Zdroj: Profimedia

Nejprve si v misce smíchejte 3 lžíce celozrnné mouky s trochou vody, aby vám vznikla hustá kašovitá hmota. Na inkriminovaná místa s chloupky naneste jemnými pohyby lůžek prstů kokosový olej. Poté přidejte smíchanou moučnou směs, a to ve směru růstu chloupků. Nechte působit tak dlouho, dokud nebude z 90 % suchá. Pak ji odstraňte krouživými pohyby z pokožky, omyjte si obličej teplou vodou a osušte.

Kúru byste měli provádět každý druhý až třetí den, a to po dobu 1 měsíce. Časem si jistě všimnete zásadního rozdílu, že jste téměř bez chloupků. A bonus navíc? Výsledek je na dlouhou dobu.

Funguje i káva se sodou

K bezbolestné depilaci chloupků na obličeji vám dopomůže také směs kávy a jedlé sody. Stačí když smícháte 1 lžičku jedlé sody s 2 lžícemi umleté kávy. Tuto směs použijte jako peeling na předem pro omaštěný obličej, pak nechte působit 5 minut, opláchněte teplou vodou a vyživte ještě hydratačním krémem.

Kombinace těchto dvou složek velice dobře časem oslabí kořínek chloupku, a díky tomu se jejich porostu zbavíte. Navíc káva a jedlá soda mají exfoliační vlastnosti, a díky jejich účinku se také zbavíte odumřelých buněk, které se hromadí na povrchu pokožky.

Mléko a kurkuma to s chloupky také umí

Vyzkoušet můžete i další přírodní metodu. Tentokrát půjde o kombinaci kurkumy a mléka. Smíchejte 2 polévkové lžíce mléka s 1 čajovou lžičkou kurkumy do konzistence hladké kašičky. Naneste ji na místa s chloupky, a to i na oblast kolem vašich rtů, a nechte působit alespoň půl hodiny. Po uplynutí náležité doby odstraňte vrstvu jemnými krouživými pohyby a snažte se zachytit každý chloupek. Pak obličej opláchněte teplou vodou a vysušte. Metodu opakujte každý 2 den, a to do té doby, než zaznamenáte viditelný výsledek. Pak lze intervaly prodloužit.

Naše babičky nedaly dopustit na vaječný bílek. Zdroj: Shutterstock

Naše babičky používaly vaječný bílek

Vyzkoušet můžete také způsob, který k odstraňování chloupků s oblibou využívaly naše babičky. Vyšlehejte si 1 bílek s 1 lžící cukru a 1 lžící kukuřičné mouky do hladké kaše. Naneste na inkriminované lokality a nechte řádně zaschnout a alespoň 10 minut působit. Pak bílek stáhněte směrem proti směru růstu chloupků. Následně obličej omyjte navlhčeným tamponem, opláchněte vlažnou vodou a osušte.

Zdroje: www.magazin.biooo.cz, www.nasezahrada.com, www.jakzdrave.cz