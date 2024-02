Vysoký cholesterol je problém, který byste v žádném případě neměli ignorovat. Věděli jste ale, že konzumace medu má skvělé účinky, co se týče snížení cholesterolu ve vašem těle? Podívejte.

Med je známý jako úžasné přírodní sladidlo, které si většinou přidáváte do jídla či nápojů místo cukru. Je to skvělá náhražka za takzvaný “bílý jed”, jak se také kostkám cukru přezdívá. Zároveň má med, mimo to, že je sladký a dobře chutná, spoustu dalších výhod. Jednou z nich je například to, že vydrží celou věčnost a nezkazí se, když je dobře uzavřen v zavařovačce a uskladněn na suchém a chladném místě. Také obsahuje spoustu vitamínů. Ale hlavně dokáže snížit hladinu cholesterolu, jak prokázala studie.

Med a jeho účinky na cholesterol

Nejnovější studie potvrdily, že med má vskutku blahodárné účinky také na snížení cukru v krvi. Je však třeba se držet pár pravidel. Když si dáte ráno místo cukru lžičku medu do čaje, nečekejte velké zázraky. Pokud skutečně chcete, aby se vám snížil cholesterol pomocí medu, je třeba si dát hned ráno nalačno alespoň dvě lžičky. A poté postupně využívat med jako náhražku za cukr. Když se budete držet zlatého pravidla, že med je lepší než cukr, můžete očekávat velice pozitivní projevy, co se hladiny cukru a cholesterolu týče.

Med obsahuje spoustu vitamínů, minerálů a látek, které vám pomohou s různými neduhy, včetně snížení vysokého cholesterolu.

Čím to je

Cukry jsou většinou vyráběné za velké pomoci chemie, proto se jim také říká rafinované cukry. Med je oproti tomu naprosto přírodní, a navíc obsahuje mnoho prospěšných látek a vitamínů pro vaše tělo. Samozřejmě se musí jednat o průmyslově nezpracovaný, surový med. Tím může být například jetelový med, který je velice prospěšný pro zlepšení kontroly krevního cukru a hladiny lipidů, což jsou v podstatě organické sloučeniny tvořeny převážně z tuků. Med je plný antioxidantů, důležitých minerálů, jakou jsou například dusík a hořčík, vitamínů B a vitamínu C. Kromě těchto všech výhod je také známý pro své antibakteriální účinky. Obsahuje totiž látky, které působí proti rozvoji bakterií. Proto se také hojně používal v dávných letech, kdy ještě neexistovala dezinfekce, pro hojení ran.

