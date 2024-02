Cholesterol je dobrý sluha, ale špatný pán. Jak tedy zjistit, kdy ho je moc a dělá více škody, než užitku?

Aby bylo jasno – tělo cholesterol potřebuje! Tato látka (tukové povahy) hraje velkou roli při udržování cév, produkci hormonů, zpracovávání tuků a tvorbě buněčných membrán. Obecně se dělí na dva typy – LDL (takzvaně „zlý“) a HDL (tedy „hodný“) cholesterol. Pokud byste šli po stopách toho „zlého“ cholesterolu, pak byste zjistili, že má sklony se usazovat na stěnách cév a snižovat jejich průchodnost. A tím pádem vás vystavovat riziku různých nemocí, včetně infarktu nebo mozkové příhody. Oproti zákeřnému LDL cholesterolu je jeho „hodný bráška“ HDL doslova beránek. Snaží se napravit všechny škody, který jeho „sourozenec“ napáchal. A je to docela fuška.



Padesátníci bojují s vysokým cholesterolem

Popravdě, udržet cholesterol na uzdě není jen tak. Obzvlášť, když vezmete v potaz fakt, že tělo si tuto látku samo vyrábí a zároveň i pořádný balík „cholesterolové výbavy“ dostává jídlem. Zejména tučnými pochoutkami typu uzeniny, paštiky, tučné sýry, sušenky, sladkosti… Proto při vysokém cholesterolu je na místě změnit jídelníček. Nedávno vědci přišli s tím, že velkou roli na hladinu cholesterolu v krvi má i věk. Výzkumy prokázaly, že výrazný nárůst cholesterolu v krvi zaznamenávají muži kolem čtyřicítky a ženy v období kolem padesátky, kdy prodělávají hormonální změny spojené s menopauzou. Zatímco u lidí středního věku má smysl držet cholesterol „na uzdě“ (například pomocí diety a prášků), u seniorů nad 65 let je to naopak zbytečné. Vysoký cholesterol totiž pro starší lidi neznamená životní riziko.

Seniory ohrožuje na životě nízký cholesterol

Podle amerického registru National Heart totiž od 65. roku věku zase hodnota cholesterolu v krvi klesá. To by se mohlo zdát jako dobrá zpráva, ale bohužel to tak úplně není. Rapidní pokles cholesterolu totiž může signalizovat výskyt chronických chorob a vyšší riziko úmrtnosti. Podle některých lékařů může být nízký cholesterol spojený s výskytem rakoviny, mozkové mrtvice, Alzheimerovou chorobou, ale i s psychickými obtížemi (agresivitou a sebevražednými tendencemi). Paradoxně ve starším věku je na tom lépe člověk, který má vysoký cholesterol, který pomocí prášků reguluje. Ať tak či onak byste měli mít svůj cholesterol pod kontrolou. Optimální je 2,9 - 5 mmol cholesterolu v krvi. Za vysoké riziko se považují výsledky přesahující 6,5 mmol. Stejně nebezpečný je i propad cholesterolu na nízké hodnoty. Tak pozor na to!

