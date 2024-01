S postupujícím věkem přirozeně začínají přicházet první zdravotní problémy, ale také se zpomalují funkce některých orgánů, a to včetně mozku. Abychom jej uchovali co nejdéle v opravdu dobré kondici, měli bychom se vyvarovat některým zlozvykům, které jej ničí…

Staráme se o vlasy, hubneme a přibíráme, o obličej pečujeme všemi možnými krémy – jen abychom si co nejdéle zachovali mládí nebo alespoň jeho zdání. Jenomže k mládí patří také hbité myšlení a dobrá paměť. Proto je třeba starat se také o mozek. Jak?

Čím "nakrmit" mozek? Podívejte se na youtubuvé video z dílny Check InCzech:

Zdroj: Youtube

Málo spánku – smutný mozek

Určitě už každý z nás někdy slyšel o tom, jak důležitý je spánek. Nejen že si při něm odpočine tělo, ale hlavně mozek, který má v takové chvíli čas přebrat si v klidu nedávné události, uložit na ta správná místa nové informace a některé z těch již dlouho nepotřebných třeba “vyhodit do koše”. Bez dostatečné denní dávky spánku se začne mozek brzy vzpírat a poznáme to hlavně na jeho činnosti. Nedostatek pozornosti a schopnosti pamatovat si nové informace mohou být jen začátkem, který bude směřovat k mnohem horším koncům, v některých případech až k rozvoji Alzheimerovy choroby.

Nezalézejte do nory

Pro spánek potřebujeme klid a tmu, to dá rozum. Mozek ale vyžaduje také pravý opak, tedy dostatek slunečního světla. Je to prosté: slunce s trochou nadsázky uklidňuje, působí jako antidepresivum. A klidný mozek je mnohem pracovitější a odolnější proti působení stresových faktorů, které nás v současném světě denně obklopují. Sluneční paprsky, kterým se (v bezpečné míře) budeme vystavovat, podpoří v těle produkci serotoninu, známého jako hormon štěstí. S jeho pomocí půjde přenos informací v mozku ještě rychleji, zlepší se nám nálada a tělo bude zdravější. A to se vyplatí.

Nezůstávejte stále o samotě

Možná patříte mezi lidi, kteří si vystačí sami se sebou. Takových samotářů není málo a v současné společnosti je tento způsob života vlastně stále častější. I když máme spoustu příležitostí “povídat” si s lidmi na sociálních sítích, aniž bychom se museli převlékat z pyžama, našemu mozku a nervové soustavě to zkrátka nestačí. Touží po společnosti dalších lidí. Když už třeba pracujeme z domova a nechodíme tedy ani do práce, kde bychom si mohli s kolegy popovídat třeba alespoň o počasí, určitě bude nezbytné zapojit se do nějaké společenské aktivity. Nejste-li přímo sportovní typy, určitě se najde skupinka nadšenců do kulturních akcí, společenských her nebo třeba chovatelů psů, s nimiž můžete chodit venčit i svého čtyřnohého miláčka. Člověk je zkrátka od přírody tvor společenský, mozek to dobře ví, a tak také společnost ke své spokojenosti vyžaduje. Dopřejme mu ji.

close info Alexyz3d / Shutterstock.com zoom_in Jádra vlašských ořechů se podobají mozku. A jsou pro něj vynikající výživou

Zkuste vynechat fast food

Mnozí to neradi slyší, ale mozek potřebuje k dobrému fungování také správný životní styl. Přejídání, neustálé fast foodové stravování, oběd v běhu ze schůzky na schůzku – to zkrátka není nic, čím bychom mu prospěli. Pokud to pracovní vytížení a pracovní doba jen trochu dovolí, měli bychom si udělat čas na klasické, ale zdravé jídlo v pravidelných intervalech. Chceme-li mozek podpořit například pro snadnější vstřebávání nových informací, můžeme mu ke svačině dobřát hrst ořechů. Ty obsahují kromě vitamínu E také zinek, hořčík, kyselinu listovou a další prvky a látky, které naše nervová soustava uvítá a odvděčí se dobrou funkcí a rychlejšími reakcemi.

Lenost nikomu neprospívá

Ne každý musí být vrcholový sportovec a ne každý musí mít z pohybu takovou radost a dobrý pocit, jako ti, kteří od mládí stále někde pobíhají. Přesto bychom se ale měli zamyslet nad tím, zda nemůžeme pro své zdraví a také funkci mozku v tomto ohledu udělat alespoň o trochu víc. Třeba bude stačit, když místo autem vyrazíme do práce pěšky. Je to přece jen několik ulic. Možná by se i pes rád prošel o kousek dál do přírody, kamarádka by si udělala chvíli času na procházku, ať už s dětmi nebo i bez nich. Místo sezení u pískoviště můžeme dětem ukázat blízký les, park nebo třeba cyklostezku. Možností je mnoho a správně okysličený mozek vám jistě nabídne i další a další nápady, kterým se nebudete stačit divit. Tak s chutí do toho!

Zdroje: www.webmd.com, patalie.cz, aktin.cz