Jste unavení a vyčerpaní, protože ani v noci si pořádně neodpočinete a chodíte často na záchod? I když je to individuální, normální je odskočit si během noci jednou nebo dvakrát. Zdraví lidé s dobrými návyky ale na záchod nemusejí.

Noční návštěvy toalety vám kazí spaní?

Potřebujete zlepšit svůj spánek, ale zlobí vás časté návštěvy toalety? Nykturie, tedy noční močení, je bohužel poměrně běžná. Během života se objevuje při různých zdravotních problémech, ale také v těhotenství, kdy plod tlačí i na močový měchýř.

Problematiku vám také osvětlí tento příspěvek z YouTube kanálu TEN SMLSAL.

Zdroj: Youtube

Co říkají o nočním chození na záchod lékaři?

Podle studie „Prevalence a korelace nykturie u dospělých: Národní průzkum zdraví a výživy", publikované v Journal of Urology v roce 2020, přibližně jeden ze tří dospělých zažívá noční močení. A pokud vstáváte více než jednou za noc, může to být signál, že se něco děje.

Proč vlastně v noci častěji musíme na záchod? Může to být z různých důvodů. Nesvědčí nám nadměrný příjem tekutin večer, pití kávy nebo alkoholu. To všechno může nepohodě přispět. Ale také to může být o něčem jiném.

Pokud dochází k menší produkci antidiuretického hormonu, který nám pomáhá zadržovat moč, začne se to projevovat právě častými návštěvami toalety v noci. A jak stárneme, hormonu ubývá, takže je nucení na toaletu ještě častější.

Pokud vás ale noční močení trápí pravidelně, mohlo by to být spojeno s nějakým zdravotním problémem. Třeba srdeční selhávání, kdy se během dne hromadí tekutiny a v noci se redistribuují, vede k častějšímu močení.

Nebo spánková apnoe, která mění krevní tlak a srdeční frekvenci. A dnes už je dobře známé i to, že muži ve vyšším věku trpící problémy s prostatou, trpí i nočním vstáváním na toaletu. Problémem je navíc i to, že se tím pádem zhoršuje kvalita spánku, která může být provázena zhoršenou koncentrací, únavou, závratěmi, změnami nálad, ale i snížením obranyschopnosti těla.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Konzultujete problém s lékařem. Příčiny mohou být různé a léčitelné.

Zkuste omezit návštěvy toalety správnými návyky

Co s tím dělat? Omezte pití několik hodin před spaním, vyhněte se alkoholu a kofeinu. Pitný režim je sice důležitý, ale nesnažte se jej dohnat ve večerních hodinách.

Pokud se problém objevuje pravidelně, rozhodně je vhodné konzultovat noční močení s lékařem. Léčiva, která se běžně doporučují, mají schopnost snížit nutnost návštěvy toalety v noci až na polovinu, což představuje zásadní zlepšení a úlevu.

