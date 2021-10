Babské rady proti chrápání. Zkuste sůl. Je nad zlato!

Kvalitní spánek - půl zdraví. To hlásí každý lékař. Jak ale docílit klidné noci, když vedle vás váš milý „zařezává"? Odložte špunty do uší a zkuste babské rady. Proti chrápání pomáhají některé bylinky i obyčejná sůl.

Většina lidí chrápe, když spí na zádech. Jazyk se přilepí k patru a při dýchání dochází k jemným vibracím, jež nazýváme chrápáním. Někteří jedinci však dokáží vyluzovat podobně nepříjemné zvuky i v poloze na boku. Různé studie potvrdily, že nejčastěji chrápou muži ve věku od 35 do 65 let, kteří mají zároveň i nadváhu. Tuk totiž obaluje i oblast hrtanu, měkkého patra a kořene jazyka a jemně tlačí na dýchací trubici. Její obvod se zmenší a vzduch má problém dostat se ven.

Chrápání

Chrápání neboli ronchopatie je fyziologický jev. Vzniká vibrací měkkých částí horních cest dýchacích. Je to způsobené tím, že ve spánku se snižuje napětí měkkého patra. Vzduch, jež dýchacími cesty prochází, je snadno rozkmitá. Další příčinou je překážka, na kterou vzduch naráží. Důvodů, proč ke chrápání dochází, je více. Od konzumace alkoholu, kouření, suchého vzduchu v ložnici, alergie až po obezitu nebo nevhodnou polohu při spánku.

Chrápání neboli ronchopatie je fyziologický jev. Zdroj: Axel_Kock/Shutterstock.com

Následky chrápání

Nedostatečný spánek může vést ke spánkové poruše vyznačující se podrážděností, nezvladatelnou únavou a nervozitou. Nebezpečný je pak tzv. spánek s apnoickými pauzami, kdy jedinec přestává dýchat až na 6 sekund. Nedostatečné okysličení orgánů pak může vést k vysokému tlaku, infarktu, cukrovce nebo mrtvici. Nevyspalost má také vliv na impotenci, bolesti hlavy, ztrátu soustředění, nervozitu a může být příčinou náhlých příhod mozkových. Pokud vás chrápání obtěžuje, je vhodné zjistit, co přesně ho způsobuje. „Před rozhodnutím, jak chrápání řešit, by měl být každý vyšetřen ve spánkové laboratoři, kde zjistí, zda daný člověk trpí prostým chrápáním, či zda spolu s chrápáním trpí i spánkovou apnoí. Teprve poté je možné rozhodnout, jak problémy potlačit. Pamatujte, že jakákoliv operace bez vyšetření ve spánkové laboratoři by byla chybou," upozorňuje MUDr. Martin Pretl.

Chrápání u žen

I ženy chrápou. Především během hormonálních změn, jako je menstruace, menopauza nebo těhotenství. Vědci z univerzity v Michiganu navíc zjistili, že děti, které se narodily ženám, jež během těhotenství chrápaly, byly v devadesáti procentech menší a lehčí než děti těch, které spaly potichu.

Babské rady proti chrápání

Chrápání doprovází člověka odnepaměti. Je tedy jasné, že i naši předci rádi sáhli pro pomoc do přírodní lékárny, aby „nočnímu dřevorubci" uvolnili vibrující dutiny.

S chrápáním pomůže i aromaterapie. Zdroj: Madeleine Steinbach/Shutterstock.com

Extrakt z máty

Mentol, který máta obsahuje, pomáhá odstranit hlen z plic, snižuje zánět respiračního traktu a rozšiřuje kapiláry. Před spaním si dopřejte šálek bylinného mátového čaje nebo nakapejte do difuzéru pár kapek esenciálního oleje.

Tymián

Tymián není jen lahodné koření, působí preventivně na šedý zákal a mnoho dalších onemocnění. Použití esenciálního oleje z tymiánu umožňuje vyčistit a rozšířit dýchací cesty. Účinný je také tymiánový čaj.

Eukalyptový olej

Eukalyptus přispívá ke zředění a vylučování hlenu. Pár kapek nakapejte do aromalampy, do difuzéru nebo horké vody a před spaním pár minut vdechujte hojivé výpary. Eukalyptový olej také dezinfikuje vzduch a je užitečný při léčbě infekčních onemocnění nosohltanu u dětí.

Sůl

Nechcete investovat do bylinek? Zkuste využít obyčejnou sůl. Jednu lžičku soli rozpusťte ve sklenici vlažné vody. Roztok nalijte do lahvičky od nosních kapek nebo do speciální proplachovací konvičky. Slanou vodu aplikujte do nosu. Vydezinfikuje sliznici a zmírní otoky.

