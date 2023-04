Naše babičky jedly na jaře tuto zeleninu ve velkém: Skvělá pro srdcaře a tlakaře

Jeho sezóna pomalu klepe na dveře a tato zelenina má velmi pozitivní účinky na naše zdraví. Proč bychom si měli na jaře dopřávat chřest?

Sezóna chřestu je poměrně krátká. Jeho období začíná během dubna a na pultech ho seženete tak do konce června. Jedná se o zeleninu, které se dokonce přisuzují výjimečné léčivé účinky. Chřest tedy udělá radost nejen vašim chuťovým pohárkům, ale bude ho milovat i vaše tělo. Chřest má totiž mnoho zdravotních benefitů.

Zkuste chřest bílý, zelený i fialový

V době sezóny si dopřávejte vždy čerstvý chřest. Na trhu je dnes běžně k dostání od mnoha českých výrobců. Zelený chřest najdete na pultech během celého roku, protože se k nám dováží z celého světa. A jaký je mezi jednotlivými chřesty rozdíl? Ten bílý se pěstuje bez přístupu světla a proto mu chybí barvivo, zelený se pěstuje klasickou cestou a ten fialový je chuťově oproti dvou předcházejícím poněkud sladší.

Zelený chřest najdete na pultech během celého roku, protože se k nám dováží z celého světa. Zdroj: Anna Shepulova / Shutterstock.com

Vždy jen čerstvý chřest

Jak poznáte, že je chřest čerstvý? Měl by mít vždy pevně sevřené hlavičky a neměl by jít ohnout - hned by praskl. Při naříznutí by z něho měla vytékat bílá míza. Pokud je chřest gumový, ignorujte jej, zbytečně byste si kazili chuť. Proto ho doma ani dlouho neskladujte, nejlepší je opravdu co nejdřív upravený. Pokud ho budete zpracovávat později, dejte ho zabalený do vlhké utěrky do ledničky, ale nejdéle na tři dny.

Jak s chřestem pracovat

Chřest čistěte po celém obvodu shora dolů kromě hlavičky. Pokud je chřest starší a začíná být dřevnatý, očistěte ho opravdu důkladně, mohl by být na talíři hořký. Stačí, když chřest povaříte ve vodě s trochou soli, cukru a pár plátky citronu. Díky přidaným ingrediencím podpoříte jeho chuť. Vývar lze použít například na zeleninou polévku či do jiných pokrmů.

Zdravý tip

Zkuste upřednostňovat chřest i v čerstvém stavu, má totiž nejvíce účinných léčivých látek. Stačí jej nakrájet na kousky a dát ho do salátu, na chleba či do pomazánek.

Proč je chřest zdravý

Chřest je podle vědeckých studií bohatý nejen na vitamíny skupiny B, ale také obsahuje značné množství vitamínů C, A a E. Zastoupen je i draslík, zinek, železo, hořčík, fosfor, síra a alkaloid asparagin. Je vhodný na pročištění celého organismu, na duševní pohodu a funguje i jako afrodiziakum.

Ledviny a močový měchýř

Už naše babičky věděly, jak je tato zelenina prospěšná pro tyto dva tělesné orgány. Obsahuje totiž látky s diuretickými účinky, a tak se postará o jejich zdraví. Chřest obsahuje například užitečnou aminokyselinu asparagin. Pokud vás tedy trápí opakované infekce močových cest či ledvinové kameny, určitě byste měli zařadit chřest do svého jídelníčku. Vyhnout by se mu však měli ti, kteří trpí nefritidou, tedy silným zánětem ledvin.

Po chřestu budete mít štíhlou postavu

Velkou výhodou chřestu je, že má velice málo kalorií. Proto je vhodná pro všechny, kteří chtějí zhubnout. Ve 100 g chřestu je jen necelých 100 kilojoulů. Navíc je chřest plný nerozpustné i rozpustné vlákniny, což vám dá pocit sytosti na dlouhou dobu. Chřest se dokonce podílí na odvodu nadbytečné vody v těle, což vám nějaké to shozené kilo také podpoří.

Velkou výhodou chřestu je, že má velice málo kalorií. Zdroj: Shutterstock

Kvalitnější trávení

Chřest je lehce stravitelný a obsahuje prebiotické oligosacharidy, kterých máme v běžné stravě nedostatek. Podporují správnou střevní mikroflóru a její funkci zajišťující růst prospěšných bakterií.

Zdravé srdce a úprava krevního tlaku

Chřest se podílí na snižování nebezpečného vysokého tlaku a chrání tak srdce. Má také výborné účinky na správnou krvetvorbu a chrání drobné cévky před popraskáním. Zároveň také zlepšuje okysličení mozku a dalších tělesných orgánů.

Možná prevence rakoviny střev, jater a kostí

Díky obsažené látce s názvem glutathion, což je jeden z nejsilnějších antioxidantů, se vědci domnívají, že chřest posiluje imunitní systém a dokáže bojovat s volnými radikály. Ve spojení s vlákninou, kterou rovněž obsahuje, je dobrou prevencí rakoviny střev, jater i kostí.

