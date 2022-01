Léčba chřipky alobalem: Pomocná metoda, jak zmírnit průběh a omezit bolesti

Alobal se běžně používá v téměř každé domácnosti a jen výjimečně tomu tak není. Víte však, že díky hliníkové fólii ustoupí chřipka a kdejaká bolest? Dokonce pomůže i na popáleniny nebo při různých zánětech.

Alobal je velmi praktická věc, která vzniká rozválením hliníku pod velkým tlakem na velmi tenkou vrstvu. Název vznikl spojením slov “Al” (chemické označení hliníku) a “obal”. Jeho výhodou je, že si velice dobře zachovává svůj tvar a využít se dá i jeho neprůsvitnost, neprodyšnost, vyšší tepelná vodivost či jeho bezvadné izolační vlastnosti.

Chcete rychle zatočit s chřipkou? Aplikujte alobal. Zdroj: profimedia.cz

V dnešní době je alobal jednou z nejpoužívanějších věcí v kuchyni. Ale nemusíte ho používat jen k pečení, grilování a skladování potravin, snadno vám pomůže i od různých tělesných nesnází a nemocí. Jeho schopnosti využívají již dlouhou dobu i tradiční léčitelé. Hliníková fólie má ověřené účinky, které potvrdil například i psychoterapeut Wilhelm Reich, jeden z nejznámějších studentů Sigmunda Freuda. Podle alternativní medicíny může léčba alobalem nahradit některé léky. Tím, že přiložíte alobal na postižené místo, aktivujete takzvaný meridián, což má pozitivní vliv na daný orgán.

Jak s alobalem vyzrát na chřipku

Chcete rychle zatočit s chřipkou? Nachlazení a začínající chřipku lze zastavit nebo vyléčit tím, že si obalíte chodidla v 5 až 7 vrstvách alobalu. Nohy by měly být takto obalené po dobu 1 hodiny. Následně jim dopřejte tak dvou hodinovou pauzu, aby mohly dýchat, a hned poté postup ještě dvakrát opakujte. Tento postup dodržujte po dobu 7 dnů a chřipka či nachlazení by měly zmizet. Samozřejmostí je dostatek odpočinku a dostatečný příjem tekutin.

Jste unaveni nebo snad špatně spíte?

Použití alobalu na odstranění únavy je již dlouhodobě prověřenou metodou, která má mnoho příznivců. Použijte proužky alobalu, které před použitím vložte minimálně na dvě hodiny do mrazáku. Poté je aplikujte na obličej, konkrétně na tváře nebo oční víčka. Alobal by měl být na těle tak dlouho, dokud neucítíte, že jsou svaly odpočaté a uvolněné. Po aplikaci by se měly všechny příznaky únavy i nespavosti naprosto vytratit.

Přikládání alobalu na čerstvé popáleniny

Jedná se o ne zcela známý efekt. Prvky v alobalu ovšem skvěle pomáhají zklidnit popáleniny lépe než mnoho jiných metod. The University of Wisconsin používá tuto techniku dokonce na léčbu traumatických popálenin. Začněte tím, že popáleninu umyjete studenou vodou a její okolí i části lehce vysušíte měkkou látkou bez chloupků. Natřete mastí a přiložte sterilní gázu s hliníkovou fólií. Následně vše zafixujte sterilním lékařským obvazem.

Zklidnění bolestivých kloubů

Hliníková fólie je také ideální pro léčbu bolestivých stavů, jako je artritida, DNA, ischias a bolestivé paty. Rovněž úžasně zmenšuje bolesti obratlů v oblasti krku a beder (plotýnky). Postižené a místo pečlivě obalte hliníkovou fólií a opět ji zafixujte obvazem. Zábal nechte na místě přes noc. Jestliže máte možnost lenošit, aplikujte během dne. Postup zopakujte po dobu 10 až 12 dní, pak dejte tělu dvoutýdenní odpočinek. V případě, že bolest přetrvává, opakujte léčení, dokud nezmizí.

Hliníková fólie je také ideální pro léčbu bolestivých stavů, jako je artritida, DNA, ischias a bolestivé paty. Zdroj: shutterstock.com

Pokouší se o vás fantomové bolesti?

Kdo nedávno podstoupil operaci za účelem amputace jsou jeho zkušenosti s fantomovou bolestí zřejmě jasné. Nikdo si tuto bolest neumí pořádně vysvětlit, ale hliníková fólie může být vyslyšenou prosbou na vaše modlitby. Kolem postižené končetiny zabalte alobal s obvazem a ve chvíli, kdy se vám uleví, fólii odstraňte.

