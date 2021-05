Léčba chřipky pomocí alobalu. Názory se různí, ale rozhodně to stojí za pokus

Hliníková fólie nebo-li alobal má v kuchyni všestranné využití. Dle některých zdrojů se dá ale velmi dobře využít i pro léčku nejrůznějších nemocí a bolestí. Dokáže ale opravdu odstranit nespavost, zklidnit bolestivé klouby a přinést úlevu při chřipce a nachlazení?

Alternativní medicína je mezi lidmi stále populárnější. Ti se tak snaží v případě různých zdravotních komplikací předejít polykání všemožných prášků a svému tělu ulevit například pomocí babských rad. A přestože mnohé z nich skutečně fungují, čas od času se objeví nějaká, nad kterou se vznáší několik otazníků. Jednou takovou je i léčba nemocí a dalších problémů pomocí alobalu.

Alobal prý léčí. Názory odborníků se však rozchází. Zdroj: FabrikaSimf / Shutterstock.com

Alobal prý zmírní příznaky chřipky a pomůže od bolesti

Hliníková fólie má údajně na tělo blahodárné účinky. Dokonce je prý prvním pomocníkem v případě objevení příznaků chřipky. Jak mnoho zdrojů napovídá, stačí obalit chodidla v pěti až sedmi vrstvách alobalu a nechat je takto zabalené po dobu jedné hodiny. Postup by se měl opakovat třikrát denně, vždy s dvouhodinovými přestávkami, aby mohla chodidla dostatečně dýchat, po dobu sedmi dnů. Následně by dle všeho měly příznaky chřipky a nachlazení zcela zmizet.

Málokdo by zřejmě tušil, že alobal pomůže zklidnit bolest od popálenin. Podle odborných studií vědců z Univerzity ve Wisconsinu lékaři doporučili jej aplikovat přímo na čerstvé popáleniny. Ty je v první řadě nutné dlouze oplachovat studenou vodou, vysušit a natřít mastí na popáleniny, zavázat sterilní gázou a tu obalit alobalem. Hliníková fólie by se pak na gáze měla nechat do doby, než odezní bolesti.

Bolavé klouby a nespavost

Alobal prý rovněž pomůže od únavy a léčí nespavost. Pro takový výsledek je doporučováno vložit proužky alobalu do mrazáku na 2-4 hodiny a následně je přiložit na tváře nebo oční víčka. Jakmile jedinec pocítí, že jsou jeho svaly uvolněné, může proužky fólie sundat.

Dalším využitím této kuchyňské pomůcky je zklidnění či dokonce úplné zbavení se bolestivých kloubů. V tomto případě je údajně nutné obalit bolestivé místo alobalem, a navíc ovinout lékařských obvazem. Zábal by se měl dělat ideálně přes noc a je třeba jej provádět po dobu deseti až dvanácti dnů.

Studený alobal údajně pomůže od nespavosti. Zdroj: Tero Vesalainen / shutterstock.com

Názory vědců se velmi rozcházejí

Ačkoliv je možné na podobné metody narazit na spoustě internetových stránkách, objevuje se i několik zpráv o jejich nebezpečí. Podle těch totiž aplikace alobalu na holou kůži může pro tělo představovat značný zdravotní risk. Při kontaktu alobalu s kůží dojde během několika málo sekund k pocení. A právě sůl obsažená v potu se prý na alobalu změní v hliníkové soli, jež jsou následně absorbovány zpátky do těla. Vyšší obsah hliníkových solí v těle může údajně vést i k rozvoji Alzheimerovy choroby.

Alobal také může prý pomoci na krátkou dobu od bolesti, to je však, jak uvádí několik zdrojů, způsobeno neurotoxickými účinky fólie. Neurotoxin totiž může rozbít synapsi mezi nervi a tím tak u člověka dochází k menšímu vnímání bolesti. Dle všeho je však tento proces pro nervy velmi škodlivý.

Jak ale uvádějí zase další zdroje, obalování nohou či jiných částí těla ve fólii nezpůsobuje vůbec nic. Ani úlevu od bolestí a nachlazení, ani pro tělo naopak nepředstavuje žádné zdravotní rizik. Jen stěží lze tedy určit, zda tělu opravdu prospívá, ničí jej anebo je jeho účinnost závislá na placebo efektu. Tuto metodu tak nelze přímo doporučit nebo před ní varovat.

Zdroje:

biolekar.cz, plnezdravi.cz, thenewhealthcycle.com