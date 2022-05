Mnoho lidí trpí chudokrevností a neví o tom: Jak poznat nedostatek železa v krvi

Příznaků nedostatku železa v krvi si na začátku možná ani nevšimnete. Unavený a bledý je přece občas každý. Chudokrevnost neboli anémii však není radno podceňovat. Jaké jsou příznaky, kterým byste měli věnovat pozornost?

Proč je vlastně železo pro náš organismus tak důležité? Je součástí hemoglobinu (krevního barviva), které se podílí na okysličování buněk a tkání. Dostatek železa v krvi potřebujeme pro správnou činnost srdce a svalů, ale také pro růst tkání. Zvyšuje odolnost proti nemocem a vyčerpání. Prokrvení je potřebné pro správnou funkci nervové soustavy, ale také paměti. Kromě tvorby červených krvinek a přenosu kyslíku je železo odpovědné i za přenos elektronů v dýchacím systému a za tvorbu energie.

Neobvyklá únava

Pobolívá vás hlava, někdy je bolest i intenzivnější a nepomáhá ani dostatek tekutin, spánek nebo povzbuzující šálek kávy? To rozhodně není běžná situace, především pokud vás bolest hlavy trápí často. Někdy může být příčina i sedavé zaměstnání, bolesti bývají často od krční páteře. Nedostatek železa v krvi však bývá častým spouštěčem bolestí hlavy, někdy i závratě. Dalším nejčastějším projevem chudokrevnosti bývá únava, opět velice častá, dlouhá a zvláštní, zcela jiná než ta po sportování, dlouhé pěší túře, z nevyspání nebo náročném dni v práci. Zvažte také, zda právě neprocházíte obzvlášť stresujícím obdobím. Neobvyklá únava může signalizovat, kromě jiných zdravotních potíží, právě málo železa v krvi. Pokud nepomůže spánek a vyvážená strava, s návštěvou lékaře neotálejte.

Únava a bolest hlavy mohou být první příznaky. Zdroj: Profimedia

Pozor na dýchací potíže

Bledá či dokonce bílá pokožka může také signalizovat potíže s chudokrevností. Patrná je hlavně v obličeji, ale také například na dásních, ale i jiných částech těla. Někdy může být příčinou nevolnost, po jejím odeznění by však bledost měla zmizet a do tváře by se vám měla vrátit přirozená barva. Odborníci tvrdí, že chudokrevnost může způsobovat i problémy s dýcháním. Pokud jimi trpíte, neváhejte a zajděte k lékaři. Nízká hladina hemoglobinu v těle může být příčinou dušnosti. Tu však mohou způsobovat i jiné skryté potíže nebo prodělané nemoci. Stejně jako nepravidelný srdeční tep, který se objevuje také, pokud trpíte nedostatkem železa. Srdce má totiž při nízkém obsahu hemoglobinu více práce s přenosem kyslíku.

Vlasy, nehty, kůže

Vypadávají vám vlasy, lámou se vám nehty, trápí vás suchá pokožka? Určitě se ve vašem těle něco děje. Laboratorní rozbor krve je prvním, co byste při těchto potížích měli udělat. Stačí třeba jen právě doplnit železo, anebo rozbor odhalí jiné příčiny. Sledujte své tělo, bolesti a jiné neobvyklé projevy, jen tak můžete předejít případnému vážnému onemocnění.

Pozor na nadměrné vypadávání vlasů. Zdroj: Profimedia

Superpotraviny i maso

Pokud lékař zjistí chudokrevnost, určitě vám doporučí potraviny s vysokým obsahem železa, možná předepíše i tabletky. Jak si můžete pomoci sami? Dopřejte si zelené superpotraviny, jako je řasa chlorella, mladý ječmen, zelená pšenice, spirulina. Z dalších druhů potravin nejvíce železa obsahuje hovězí a jehněčí maso a vnitřnosti, jako jsou játra. Z rostlinných zdrojů jsou to obiloviny, listová zelenina, luštěniny, sója, ořechy, droždí nebo sušené houby.

Spirulinu můžete připravovat i jako smoothie. Zdroj: Profimedia

