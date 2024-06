Myslíte, že chuť na sladké má prostě čas od času každý? Nebo některé z nás honí mlsná víc? To, že prahneme po něčem sladkém, může mít mnoho příčin. Také to může znamenat, že nám chybí konkrétní minerály.

Honí vás mlsná? Není to tím, že by tělu chyběl cukr

Už jste si někdy všimli, jak se mění vaše chutě? Někdo rád sladké, jiný zase kyselé, ale jak vás jednou popadne chuť, těžko jí odolávat. Jak už to tak bývá, nic není zbytečné a naše tělo skutečně umí spoustu zajímavých věcí. Třeba si říct o to, co mu chybí. Je to ale doopravdy cukr? Budete se divit, ale příčin může být hned několik, a to velmi rozdílných.

Pomýšlíme sice na zákusky, bonbóny nebo lžíci Nutelly, ale tělu zatím chybí důležité látky, minerály a vitaminy. S přejídáním se a chutěmi ale souvisí také emoce, což vám dnes potvrdí každý výživový poradce, včetně Petra Havlíčka, který toto téma také často zmiňuje. V tomto příspěvku pohovoří o problému Kačí Paprocká, která pro vás připravila následující video na YouTube.

Deficit minerálů může přispívat chuti na sladké

Nedostatek magnézia si spojujeme s docela odlišnými problémy, například s únavou nebo křečemi. Magnézium je důležité pro mnoho funkcí v těle, včetně správného fungování nervového systému, svalových funkcí a metabolismu glukózy. Překvapivě i dnes poměrně běžný nedostatek magnézia se může projevit jako chuť na sladké.

Podobně bychom se zde mohli rozepsat také o vitaminech skupiny B, zinku, chromu, ale také železa. Nedostatek těchto nutričních látek ovlivňuje náš organismus různými způsoby, nicméně výsledkem je touha po sladkém nebo velmi kalorickém jídle, což vnímá tělo vlastně stejně.

Chuť na sladké pro nedostatek omega-3, bílkovin i vody

Také nedostatek omega-3 mastných kyselin ovlivňuje hladinu dopaminu, podobně to umí také sladké. Když tedy omega-3 mastné kyseliny chybí, tělo hledá způsob, jak zvednout hladinu dopaminu jinak. Pak jsou odpovědí cukrovinky a moučníky.

Máte-li neodolatelnou chuť na sladké, může to být signál, že vašemu tělu chybí bílkoviny. Ty jsou důležité pro svalstvo, regeneraci i metabolismus. Nedostatek tedy může organismus značně potrápit. Tělo začne pociťovat hlad a touží po rychlých zdrojích energie. Takovým je i cukr, přestože vlastně prahne po steaku, mléčných výrobcích či vejci!

Velmi zajímavé je i to, že tělo má víc chuť jíst, pokud je dehydratované. Prostě touží přijmout vodu v jakékoli podobě, a tak má opravdický hlad, kterým se snaží dohnat nedostatek tekutin. Proto i pití dostatečného množství vody během dne může pomoci potlačit touhu po sladkých potravinách a udržet vaše tělo hydratované.

