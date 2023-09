Zdraví, udržení pohyblivosti, štíhlá linie i zachování mladistvého vzhledu – pro to všechno i pro mnoho dalších benefitů, potřebujeme pohyb. Nejpřirozenějším a často nejúčinnějším ze všech je docela obyčejná chůze. Obyčejná? Jen málokdo si uvědomuje, jak špatně většina z nás chodí. Co s tím?

Většina z nás jistě již slyšela o teorii deseti tisíc kroků denně, které by nám měly zajistit mnohem lepší zdravotní stav a také pomoci shodit nějaké to nadbytečné kilo. Jenomže, jak již bylo naznačeno, není chůze jako chůze. I když si myslíme, že jsme se tomuto základnímu umění naučili kolem prvních narozenin, často se hodně pleteme.

Návod na správnou techniku chůze nabízí také video na youtubovém kanálu Český rozhlas dvojka:

Zdroj: Youtube

Dávejte si pozor na techniku chůze

Co bychom tedy měli rozhodně vylepšit, když se rozhodneme chodit správně, a tím pádem také efektivně? Jednou z prvních a nejdůležitějších pouček, jež nesmíme vynechat, je správné držení těla. Nestačí se jen postavit a jít, je třeba se postavit správně.

Ten, kdo se někdy věnoval sportu a tomu s estetickou stránkou zvlášť, si nyní dobře dokáže představit, o čem je řeč. I při chůzi je třeba srovnat a vytáhnout tělo, jako by nás nějaká neviditelná síla tahala za vlasy kolmo vzhůru. Hlavu držme podobně, jako kdybychom na ní měli položenou třeba knihu, která nesmí spadnout. Udělejme takto pár kroků a uvědomujme si, jak se při tom cítíme.

Choďte vědomě

Je jisté, že takto vzpřímeně (alespoň zpočátku) nevydržíme ujít víc než pár metrů. Proto je dobré se po několika stovkách kroků znovu vědomě postavit do správné pozice. Po čase si tělo zvykne a vědomé rovnání se bude potřeba stále méně. Stojíme tedy rovně a nyní je na čase soustředit se na samotnou chůzi.

Říká se, spěchej pomalu, a tak trochu to platí i v chůzi. Dlouhé, rozevláté a neurovnané kroky nejsou správné. Mnohem vhodnější z pohledu dynamiky pohybu jsou kroky kratší a alespoň na začátku tréninku přísně vědomé.

Používejte celé chodidlo

Je potřeba soustředit se na došlap, při kterém bychom měli využívat celé chodidlo, včetně prstů. Bude-li se chodidlo při chůzi správně odvalovat, nebudeme dupat a tělo se nebude tolik otřásat.

Nejde to na první pokus? Zůstaňme v klidu, ani jako dítěti se nám to nedařilo hned. Uvědomme si, jak velký rozdíl je v chůzi a správné chůzi, navíc když tu nedbalou praktikujeme třeba padesát let každý den.

close info Thinkstock zoom_in Podzimní hubnutí: dejte se na chůzi!

Bez dobrých bot to nepůjde

Ke správné chůzi potřebujeme také správnou obuv. Pokud je to jen trochu možné, platí tady pravidlo, že bychom na botách neměli šetřit. Samozřejmě při dvou dětech a jednom platu je to složitá situace, ale i tak bude dobré vybírat raději v kategorii kvalitnější, i když stále ještě cenově dostupné obuvi. A to jak pro děti, tak i pro dospělé.

Neznamená to přitom, že musíme chodit obuti do světoznámých značek, ale zdravotní vložky do bot jistě pomohou. Bota také musí být dostatečně (ale ne zase příliš) velká a také pevná. V nekvalitní obuvi se ke správné chůzi dopracujeme jen velmi těžko.

Deset tisíce nebo méně, ale hlavně správně!

Ještě zbývá vyřešit otázku, jak je to s těmi deseti tisíci kroky denně. Podle odborníků by se měl jejich počet u dospělého člověka pohybovat mezi sedmi až deseti tisíci, záleží také samozřejmě na celkovém zdravotním stavu každého z nás, na kondici, věku i mnoha dalších faktorech.

Také není dobré dva dny lenošit a třetí den dohánět resty. Pokud se hovoří o počtu kroků denně, nebudeme jejich součet průměrovat třeba po týdnu nebo po měsíci, ale počítáme každý den zvlášť, jako docela nový a samostatný časový úsek.

close info Shutterstock.com zoom_in Nepočítejte kroky, měřte čas. 45 minut svižné chůze denně udělá s tělem i duší zázraky!

Nepočítejte kroky, měřte čas

Jestliže ale chceme zhubnout, pak se můžeme spíš než na přísné počítání kroků soustředit na čas, po který chodíme. Tři čtvrtě hodiny ostřejší chůze alespoň obden s největší pravděpodobností udělá své a poměrně brzy zpozorujete první výsledky. A navíc uvidíte mnoho zajímavých míst, která by vás u televizní obrazovky minula.

Zdroje: www.namao.cz, www.health.harvard.edu, www.healthline.com