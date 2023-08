Jak vyhnat zánět z těla? Stačí si jednoduše zout boty, tvrdí vědci. Podívejte se

Pokud hledáte způsob, jak zlepšit své zdraví a vyhnat zánět z těla, dejte se na chůzi naboso. Na náš organismus to má neuvěřitelně blahodárné účinky.

Během dětství současných padesátníků bylo poměrně běžné běhat venku bosky. Postupem času tento zvyk vymizel, ale v několika posledních letech získalo u mnoha příznivců opět velkou popularitu. A to klidně celoročně. Chození naboso má mnoho zdravotních výhod, ale neděste se, nemusíte začít chodit bez bot každý den, abyste dosáhli zlepšení svého zdraví. Bude stačit, když si to dopřeje několikrát týdně, hlavně teď v létě, a to i jen na krátkou dobu. O které výhody se jedná?

Proč chodit naboso? To se dozvíte z následujícího videa:

Nohy vyžadují svobodu

Přestože si jistě dáváte na výběru vhodné obuvi záležet, je vždy důležité, aby stoprocentně seděla. Bohužel mnoho deformací chodidel a prstů na nohou má momentálně mnoho jedinců i z nesprávného výběru a používání bot.

Záleží na tom především už u malých dětí. Bohužel se to časem projevuje bolestmi zad a kloubů. A především každý jsme jiný a sériová výroba nikdy nezaručí, že vám bota bude dokonale sedět.

Pokud patříte mezi naprosté začátečníky, zvykejte si na bosou chůzi postupně. Zdroj: Shutterstock

Jak začít chodit bos

Pokud patříte mezi naprosté začátečníky, zvykejte si na bosou chůzi postupně. Začněte klidně doma a na zahradě, kde je rovný terén. Stejně tak můžete chodidla zapojit do tréninku s míčkem či sbíráním různých předmětů. Bonusem navíc vám budou jistě krásně vytvarovaná lýtka. Nejvyšší úrovní je u odolných jedinců běh naboso. Třeba se vám to zalíbí tak, že se do něj také s chutí pustíte.

Na povrchu vždy záleží

Pokud chcete, aby vám chůze naboso byla opravdu prospěšná, vybírejte si vždy vhodný terén. Nejlepší je kráčet po měkkém povrchu jako je písek, tráva nebo hlína. Raději se vyhýbejte chůzi po tvrdém povrchu jako je beton či asfalt. A co vám chůze bosky přinese?

Zbavíte se zbytečných zánětů

Možná se vám to zdá neuvěřitelné, ale podle vědců to opravdu funguje. Pokud budete chodit občas a později i pravidelně bez bot, zlepší se ve vašem těle krevní oběh a průtok lymfy, a to díky stimulaci nervových zakončení na chodidlech. Díky tomu se tělo lépe vyrovná s mnohými záněty a nepříjemnými otoky. Jistě se zlepší i vaše vnímání stability a flexibility a zesílí svalstvo v oblasti kotníků a kloubů na prstech. Předejdete tak zároveň i zbytečným zraněním.

Pokud vás obtěžují bolesti jako například migrény a křeče různého původu, chůze na boso vám od nich uleví. Zdroj: Kekyalyaynen / Shutterstock.com

Eliminace bolesti

Pokud vás obtěžují bolesti jako například migrény a křeče různého původu, chůze na boso vám od nich uleví. Je to díky masáži bodů, které se vyskytují na chodidlech a vysílají signály až do mozku. Ušetříte se tak mnohých chemický pilulek. Zároveň příjemným způsobem odbouráte případný stres, únavu či vyčerpání.

Váš spánek bude klidnější a hlubší

Chůzí naboso se dokonce zbavíte i případné nespavosti, kterou by nikdo z nás neměl podceňovat. Spánek je pro naše zdraví totiž nezbytný. Navíc se nadýcháte v přírodě čerstvého vzduchu a značně ulevíte své mysli.

