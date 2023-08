Většina žen dělá po sprchování obrovskou chybu s ručníkem. Děláte ji taky?

Ručník je extra pomocník, ale při špatném používání může udělat více škody než užitku…

Sprchování nebo koupel bez ručníku? Není nic příjemnějšího než se po vodní lázni zachumlat do froté objetí a dát si pohov. Jenže ručník dokáže udělat i nějakou tu neplechu. Zejména pokud ho použijete nevhodným způsobem. Řeč je o vysoušení vlasů. Většina z nás si ručník „hodí na hlavu“ a začne drhnout vlasy tak urputně, jako by šlo o mytí dlažby. Výsledkem tohoto hrubého zacházení jsou narušená vlasová vlákna a polámané kadeře. No řekněte, není to škoda?

Pozor na turban

Vlasových úrazů je díky ručníku daleko víc. Velkou roli v tom hraje jeden špatný zlozvyk – turban. Tedy ručník, který si většina z nás po umytí vlasů obtočí kolem hlavy. Slouží jako provizorní vysoušeč a zároveň i způsob, jak udržet vlasy pohromadě.

Sušení vlasů jinak

Turban není jen spolehlivý ničitel vlasů, ale také hrozí, že když si ho necháte na hlavě dlouho, vlasová pokožka se zapaří, podráždí a vás začnou trápit lupy. Jak si tedy vlasy sušit správně?

Dejte si na hlavu ručník a velmi jemně vlasy promněte rukama. Pokud potřebujete kadeře zbavit vody co nejrychleji, použijte na ně dva ručníky. Jeden zbaví vaše vlasy vody, druhým dosušíte zbytek. Pak vlasy vyfénuje nebo (máte-li čas) nechte uschnout na vzduchu.

Na co si ještě dát pozor:

Používejte ručníky z mikrovlákna. Jsou šetrnější a mají 6x větší savost než froté klasika.

Nikdy si nemyjte vlasy před spaním. Na polštáři se vám zbytečně zacuchají a polámou.

Nečešte si mokré vlasy. Jsou třikrát slabší než ty suché a mohou se poničit.

Nosit vlasy v gumičce je pohodlné, ale pro vaše vlasy zatěžující. Pokud rádi nosíte culík, opatřete si alespoň gumičky, které vlasy netrhají. Vhodné jsou třeba látkové nebo plastové.

