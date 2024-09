Je večer, cítíte se unavení a ospalí a nejraději byste se už viděli pod peřinou. Jestliže ale začnete zanedbávat večerní péči o pleť, dostanete se brzy do problémů, z nichž není cesty zpět. Vrásky, které se jednou vytvoří, se tak docela nevyhladí, ať vám kdo chce slibuje zázraky…

Péče, kterou věnujete svojí pleti před spaním, je klíčem ke zdravé pokožce do co nejvyššího věku. Každý chceme vypadat dobře, a tak se těch pár minut před spaním vyplatí věnovat právě péči o obličej, aby měla pokožka přes noc dostatek času a možností regenerovat, nechat se vyživovat a hydratovat. Pojďme se podívat na to, jak jí co nejúčinněji pomoci, lépe řečeno, které největší chyby bychom měli hodně rychle odstranit.

Neděláte tyto chyby také? Podívejte se na video od Skincare s Karol na youtube:

Zdroj: Youtube

Večírek není omluva

Večírek byl dlouhý a náročný? Porada se protáhla do pozdních večerních hodin? Učení bylo příliš mnoho a nešlo to stihnout přes den? To všechno je možné, ale vaše pokožka by na to neměla doplácet.

Ba právě naopak, po vyčerpávajícím dnu je ještě mnohem důležitější se o ni postarat. Zapomeňte tedy na to, že se odlíčíte až ráno. Pokud se nechcete dočkat nepříjemného akné, vrásek a suché pokožky, vezměte raději do ruky kosmetický tampon a obličej pečlivě očistěte.

Hydratace na prvním místě

Jakmile bude veškerý make-up dole, nezapomeňte ani na hydrataci pokožky. Ne, opravdu nestačí používat hydratační krémy jen ráno, než se vydáte do ulic. Právě v noci se z pokožky ztrácí opravdu hodně vody, a proto ji potřebujeme udržet tam, kde ji potřebujeme.

Tedy v buňkách, v nichž je potřeba. Pomůže nám k tomu glycerin, kyselina hyaluronová a další složky hydratačních krémů. Zapomínat na ně by byla velká chyba.

close info Lyubov Levitskaya / Shutterstock zoom_in Péče o pleť je důležitá.

Raději nekombinujte...

Další rada odborníků je možná na první pohled v rozporu s tou předcházející, ale věřte, že není. I v péči o pleť totiž platí, že všeho moc škodí, a tak je třeba vybrat si jeden produkt nebo jednu řadu, kterou budete používat.

Kombinace několika různých krémů a dalších přípravků nemusí být pro pokožku vůbec vhodnou variantou a mohli byste se brzy setkat s ekzémy, vyrážkami, zarudnutím a dalšími problémy, které zkrátka nechcete.

Spěte v čistém

Velkou chybou, před níž nejen dermatologové důrazně varují, je zbytečné odkládání výměny povlečení. Platí, že byste je měli vyprat minimálně jednou za dva týdny – a v létě samozřejmě častěji. Povlak, na kterém se mohou delší dobu množit bakterie, opravdu není vhodný pro noční odpočinek a regeneraci pleti. Totéž ostatně platí také o ručnících, které raději nepoužívejte více dnů po sobě.

Dvě misky vah - vzduch ano, nebo ne?

Spíte s otevřeným oknem? Zatímco jedni lékaři vám takovou variantu jednoznačně doporučí, pak ti, kteří se obávají o zdraví vaší pokožky, budou více na vážkách. Stálý přísun čerstvého vzduchu je samozřejmě přínosem, na druhou stranu případný prach a suchý vánek v místnosti povedou k vysušování pleti a jejímu zanášení nečistotami.

Toto rozhodnutí je tedy jen na vás, čemu dáte přednost. Každopádně je tady jedna kompromisní varianta, schůdná téměř pro všechny. Pokud chcete spát s otevřeným oknem, umístěte na noc do ložnice zvlhčovač vzduchu.

Spěte pro krásu

Poslední rada je jednoduchá, ale velmi důležitá. Velkou chybou, které se dopouští spousta zvláště mladších lidí, je ponocování. Spánek je ještě mnohem důležitější, než byste si mohli myslet.

Nejen pro mozek, ale také pro celé tělo, pokožku z toho nevyjímaje. Lidský organismus je přizpůsoben dennímu cyklu, který je dobré dodržovat. I v zájmu vašeho dlouhého mládí.

