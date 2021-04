Chyby při sprchování, co mohou nenávratně poškodit kůži, a dělá je většina lidí

Trpíte suchou, šupinatou, mastnou pokožkou nebo máte dokonce nepříjemnou vyrážku, ale netušíte, co to způsobuje? Mohlo by to souviset s vaším hygienickým rituálem. Podle dermatologů dělá miliony lidí ve sprše chyby, které mohou vážně poškodit pokožku. Jaké to jsou a jak to napravit?

Nadměrné sprchování

Ráno studená sprcha, po cvičení v polední pauze další a večer ještě jedna? Podle odborníků může pokožka nadměrným sprchováním a použitím mýdla ztratit své přirozené obranné mechanismy a ovlivnit imunitní systém. Je pak náchylnější k problémům, jako je suchost, infekce a citlivost. Teorie spočívá v tom, že naše pokožka je tvořena mikrobiomem. Tedy organismy, které na naší pokožce žijí. Zahrnuje bakterie, houby a viry apod. Rovnováha těchto organismů by neměla být častým používáním vody a mýdla narušena. Navíc, aby pokožka zůstala zdravá, musí si udržet vrstvu přírodních olejů, které produkuje. Ty pomáhají lepšímu zadržování vlhkosti a hydrataci.

Dlouhodobý pobyt ve sprše či vaně

Není nic lepšího, než se po náročném dni naložit do vany, popíjet víno, poslouchat relaxační hudbu a koukat na plamínek svíčky. Také pulsující proud vody masírující hlavu a záda ze sprchy má skvělý terapeutický účinek. Bohužel, tyto rituály bychom neměli dělat tak často. Dermatologové obecně radí – čím kratší sprcha, tím lépe. Důvod je stejný jako v odstavci výše. Dlouhodobý pobyt ve vodě má negativní vliv na pokožku, odstraňuje přírodní oleje a hubí přirozené bakterie, které na ní žijí.

Sprchování v horké vodě

Horká sprcha po náročném výletu je věc, na kterou se těší snad všichni turisté. Horká voda však způsobuje poškození keratinových buněk, které se nacházejí na pokožce. Vyšší teploty způsobují její vysychání. To vede k červené, svědivé a suché pokožce. Může také zhoršit ekzém

Otírání ručníkem do sucha

První pohyb po opuštění prostoru vany či sprchového koutu je natažení ruky k ručníku. Odborníci však doporučují pravý opak. Nevysušit tělo ručníkem, ale nechat ho přirozeně uschnout. Má to pomoci naší pokožce udržet si vlhkost, kterou potřebuje, aby zůstala zdravá a hydratovaná.

Holení ráno

Ať už si holíte tvář nebo tělo, měli byste tuto zkrášlovací proceduru nechat na večer. Kůže se totiž ve spánku otepluje a mírně bobtná. To způsobuje, že se chloupky stahují zpět do folikulů a stanou se méně patrné.

Používaní voňavých produktů

I když je nyní a trhu nespočetné množství hygienických produktů, které nádherně voní, podle dermatologů bychom se jim měli vyhnout. Především těm, které jsou vyrobeny na bázi síranů a obsahují laurylsulfát sodný. Navíc vonné sprchové gely, mýdla, šampony a kondicionéry mohou obsahovat různé alergeny, které se lehce dostanou do kůže. Jemné produkty, jež jsou určené například dětem, mohou pomoci chránit před suchou pokožkou, záněty kůže a ještě závažnějšímu vzplanutími ekzému.

