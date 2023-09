Chyby, které dělá ve sprše i ve vaně každý. Lékaři bijí na poplach

Očistný rituál patří ke každodenní rutině. Někdo preferuje sprchu, jiný si zase rád lebedí ve vaně. Možná vás to překvapí, ale i při takové běžné činnosti, jako je hygiena, se takřka každý z nás dopouští závažných chyb. Lékaři upozorňují, kterých zlozvyků se rozhodně vyvarovat.

Většina z nás se při mytí a dodržování hygieny dopouští zásadních chyb, které mohou mít neblahý vliv na naše zdraví. Asi nejčastějším tématem jsou houbičky a jiné pomůcky na mytí těla. Sice nám umí koupel velmi zpříjemnit a máme díky nim pocit větší čistoty a kvalitnějšího mytí, věřte ale, že pokud se o mycí houbu řádně nestaráte a nevyměňujete ji v dostatečných časových intervalech, pěstujete si doma poměrně pestrou škálu zástupců zvířecí říše.

Co všechno se na mycí houbě dá najít, se podívejte ve videu na YouTube, kanál Insider Tech:

Příliš často

Pomůcky, které zpříjemňují koupel, nejsou jediným zdrojem zdravotních rizik. Možná vás to překvapí, ale velké potíže si můžete způsobit i nevhodnou frekvencí mycího rituálu. Většina lidí miluje pocit čistoty a chce se cítit svěže. Tomu přizpůsobuje i četnost koupele či sprchování během týdne. V letních měsících je koupelna vytížena mnohem častěji a není divu, vysoké teploty, pocení, pobyt v nevětraných vyhřátých místnostech, to vše ze sebe chceme smýt. Lékaři však před příliš častým mytím varují. Pokud je venku mírnější počasí, není dle jejich názoru nutné absolvovat důkladnou očistu každý den. Častější mytí za použití nešetrných mýdel narušuje pokožku, zbavuje ji přirozeného mazu a dovoluje bakteriím, aby se na ní usadily a napáchaly nějakou neplechu. Občasná špína a ne úzkostlivé trvání na čistotě a sterilním prostředí podle lékařů přispívá k posilování imunity.

Mýdlo vybírejte pečlivě. Použít antibakteriální mýdlo na celé tělo není nejvhodnější. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Špatné mýdlo

Dalším přešlapem, kterého se často dopouštíme, je použití nevhodného mýdla nebo sprchového gelu. Pokud máte tendence používat antibakteriální mýdlo na celé tělo, raději na to zapomeňte, mýdlo sice na bakterie zafunguje, ale zabije nejen ty špatné, postará se i o ty, které nám prokazují dobrou službu.

Pozor na ručníky

Stejně jako na mycí houbě, i na ručnících se drží nezvaní hosté. Proto byste je měli rozhodně častěji měnit. Ideální frekvence je alespoň jednou za týden, pokud jej vyměníte častěji tím, lépe pro vás. Také platí, že pokud máte jakékoliv onemocnění, i kdyby se jednalo o běžné nachlazení, nebojte se brát si čistý ručník každý den. Zároveň byste se měli vyvarovat používání vlhkého či mokrého ručníku.

Ručníky měňte pravidelně. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Horkou vodu ne

Lékařská doporučení hovoří jasně. Voda, kterou se sprchujete, nebo se v ní koupete, by neměla být příliš horká. Taková voda narušuje strukturu pokožky, ta je náchylnější k vysušení a stárnutí. Zároveň se vyvarujte horké vodě při mytí vlasů, ani vlasové pokožce taková voda neprospívá. V kombinaci s častým mytím a použitím příliš horké vody si zaděláte na lupy nebo svědění hlavy a třeba i vypadávání vlasů.

Nedostatečná péče

Pamatujte, že po každém mytí byste měli své pokožce věnovat ještě následnou péči. A to v podobě vhodného mazání krémem, který tělu dodá potřebnou hydrataci. Nejoptimálnější je ošetřit pokožku krémem jen několik málo minut poté, co se utřete. Není od věci tak krém či olejíček vtírat přímo ještě do vlhké pokožky.

