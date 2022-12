Bolestivého kašle vás zbaví tento trik s cibulí: Stačí do ní udělat díru

Pokud vás či vaše blízké trápí nepříjemný kašel, dejte mu vale pomocí domácí léčivé medicíny. Tvoří ji pouze dvě suroviny, které určitě máte neustále doma. Postačí vám totiž jen cibule a med.

Že cibule s medem perfektně funguje na kašel, věděly už naše babičky a tato zkušenost se předávala dál z generace na generaci. Mnohdy je proto využívána i dnes, protože je nadmíru účinná. A navíc výroba tohoto léčivého prostředku vám nedá žádnou extra náročnou práci. Příprava je naprosto jednoduchá a rychlá. Jak tedy na to?

Cibule není jen zelenina, ale i lék

Cibule patří mezi přírodní antibiotika. Cibulová šťáva podle vědců tlumí kašel a je výborná na bolesti v krku. Obsahuje velké množství vitamínu C, B1 a B2 a provitaminu A. Cibule je taktéž bohatá na antioxidanty, protizánětlivé látky a oproti některým chemickým lékům nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky.

Cibule patří mezi přírodní antibiotika a cibulová šťáva tlumí kašel.

Posilněte cibuli medem

Díky kombinaci cibule a medu posílíte svou přirozenou obranyschopnost organismu. Med má totiž podle vědeckých studií, stejně jako cibule, silné antibiotické účinky a obě ingredience dokonale mírní podráždění dýchacích cest a podporují snadnější vykašlávání hlenů. Zároveň se obě složky podílejí na likvidaci cizorodých látek v těle.

Cibule s medem na kašel

Nejprve si omyjte a osušte jednu velkou cibuli, ale neloupejte ji. Poté ji ostrým nožem odřízněte horní i spodní část. Pomocí polévkové lžíce vydlabejte v dužině důlek a z druhé strany udělejte do cibule několik dírek pomocí špejle nebo silnějšího párátka. Takto připravenou cibuli položte propíchaným dnem dolů na hrdlo skleničky tak, aby nepropadla. Do dutiny cibule nalijte 1 velkou lžíci medu a nechte cibuli samovolně odšťavit.

Medová cibulová šťáva je elixírem pro celý imunitní systém, je velmi účinná pro všechny, kteří trpí bronchitidou, laryngitidou a chřipkou. Je vhodný i pro děti při nemocích horních dýchacích cest.

Med má stejně jako cibule silné antibiotické účinky a obě ingredience dokonale mírní podráždění dýchacích cest a podporují snadnější vykašlávání.

Jak šťávu z cibule a medu užívat

Při chřipkových stavech a výše popsaných potížích by měli dospělí užívat 1 polévkovou lžíci ráno a večer, děti to samé, ale v množství 1 kávové lžičky. Medicínu by neměly užívat děti do 1 roku a samozřejmě ani alergici.

Zkusit můžete i cibulový sirup

Nakrájejte si nadrobno 1 velkou očištěnou cibuli a smíchejte ji se 3 polévkovými lžícemi medu. Tuto směs zalijte 1 šálkem vody a v přikryté nádobě ji ohřejte až k bodu varu. Poté ji odstavte a nechte pár hodin pod pokličkou louhovat. Čím déle, tím lépe. Následně sirup prolisujte do čisté uzavíratelné sklenice. Každý den užívejte pětkrát 1 až 2 lžičky sirupu.

