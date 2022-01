Zázračná cibule: Tři zdravotní věci, se kterými si poradí lépe než lékař

Jen málokterá potravina má takovou pověst jako cibule. Štiplavé silice obdařily cibuli téměř zázračnými schopnosti. Navíc je cibule levná a máme ji v kuchyni celoročně, takže opravdu není důvod, proč nevyužít její léčivé účinky. Víte, jaké léčivé účinky má cibule?

Cibule léčí

I když jsou některé pozitivní dopady na zdraví cibule prokázané, její užívání je stále věcí lidového léčitelství. Způsobů jejího použití je opravdu hodně a v každé zemi je cibule se samozřejmostí používaná jinak. Zato onemocnění, která cibulí léčíme, jsou dobře známá všem. Cibule totiž není dobrá jen na kašel a po štípnutí hmyzem!

Cibule je velmi bohatá nejen na vitamíny, ale zároveň je plná důležitých látek. Zdroj: profimedia.cz

Vyzkoušejte, jak vám cibule vyléčí ucpaný nos

Cibule je výborným prostředkem pro uvolnění ucpaného nosu. Nakrájejte ji na vetší kostičky a bez omastku vložte na rozehřátou pánev. Inhalujte výpary ze zahřívané cibule a uvidíte, že se váš nos rychle uvolní a budete moci volně dýchat.

K častým příznakům nachlazení patří rýma. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Cibule proti rýmě i kašli

Cibule zahřívaná na pánvi sice nos protáhne, není to ale nejelegantnější způsob. Inhalování cibulových výparů je mnohem příjemnější a snazší přes noc a takto funguje dobře i u dětí. Nakrájenou cibuli nechte ležet v noci blízko polštáře. Můžete ji nechat na talířku na nočním stolku, nebo ji strčte do organzového sáčku a zavěste v blízkosti čela postele. Během noci vám uvolní nos.

Cibuli stačí mnohdy jen nakrájet a nechat působit. Zdroj: Profimedia

Nejbohatší zkušenosti máme s léčbou kašle cibulí

Proti kašli můžete konzumovat syrovou cibuli anebo sirup, který vyrobíte během dvou hodin za pomoci nakrájené cibule a cukru. Obě suroviny střídavě navrstvěte do zavařovací sklenice a uzavřete. Šťáva z cibule se uvolní a smísí s cukrem. Směs sice neuvěřitelně zapáchá, ale vzhledem k tomu, že je z velké části tvořena cukrem, obvykle ji dobře přijímají i děti. K výrobě sirupu můžete použít i med.

Máte-li kašel, nezapomeňte na cibuli! Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Infekce v uchu a cibule

Cibule, ale také česnek, fungují dobře proti ušním infekcím. Problémem je jen fakt, že byste do ucha neměli nic násilně dávat. Respektive hrozí, že si způsobíte další problémy, když do ušního kanálku vložíte kousek cibule. Buďte velmi opatrní na to, jakým způsobem cibuli aplikujete. Někteří v obavě o sluchovod používají jen cibulovou šťávu na vatovém tamponku, který nevloží do ucha, ale jen na ucho.

Léčebné účinky cibule v ponožkách

Proti chřipce, nachlazení a při horečnatých stavech se také přikládají kolečka cibule na chodidla. Je to praktika, kterou medicína nijak nepotvrdila, ani nemá, jak by vysvětlila její účinnost. Nicméně se tento způsob užívá po generace a v některých rodinách se na něj nedá dopustit. Kolečka cibule přiložená k chodidlu přetáhněte ponožkou před tím, než půjdete večer spát. Cibuli je dobré nechat na chodidlech alespoň několik hodin, u dětí buďte opatrnější. Stav pokožky kontrolujte, případně zkraťte dobu působení.

Cibulovou šťávu můžete přidat i do běžného šampónu. Zdroj: profimedia.cz

Účinky cibule na vlasy

Pokud jste slyšeli o používání cibule na vlasy, podporu růstu i očistu skalpu, pak vězte, že domácí šampón z cibule, ale také běžný šampon s přidanou cibulovou šťávou skutečně podporují vlasový růst. Naopak, na zabránění šedivění se sice cibulový šampon používá, ale výsledky jsou jen velmi nejisté.

