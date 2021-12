Naše babičky si v zimě přikládaly na chodidla plátky cibule. Věděly dobře proč

V naší rodině se cibule nepoužívala na kašel, ani nic jiného. O to více mě překvapilo, jak dobře cibule zabírá, a například také to, že se přikládá k chodidlům. Víte, nač a proč se v lidovém léčitelství používá cibule zrovna na chodidla?

Cibuli si musí každý vyzkoušet

Je sice pravdou, že většina Čechů zná domácí léčiva připravená z cibule, ale mezi ty rozhodně nepatřím. Těžko říci, proč zrovna cibule u nás doma nepařila mezi oblíbeného pomocníka při nachlazení. V dospělosti jsem se pak setkala s cibulovým sirupem, a především k používání rozkrojené cibule v noci k lůžku. Na cibuli teď nedám dopustit a drobící se cibulové slupky najdete u nás skoro všude.

Cibulový sirup většině lidí chutná a všem pomáhá. Zdroj: Shutterstock.com / Marcel Jancovic

Přírodní léčitelství používá cibuli i na chodidla

Agresivní cibuloviny jsou nejen u nás, ale i všude ve světě populární především v kuchyni při vaření. Nicméně česnek i cibule se hojně používají také v přírodním léčitelství, a i když většina rad a receptů nebyla potvrzená nebo ani probádaná vědou, stejně na tyto způsoby léčby mnozí nedají dopustit. Tak je to i s přikládáním cibule na chodidla. Něco na tom prostě je!

Cibule se hojně používají nejen v kuchyni, ale také v přírodním léčitelství. Zdroj: ORLIO / Shutterstock.com

Co se ví o cibuli?

Cibule je bohatá na vitamíny C, E a B, ale také na antioxidanty a široké spektrum minerálů. Mezi ty patří mimo jiné fosfor, vápník, měď, železo, hořčík atd.

Z lékařského hlediska se používá cibule na záněty, nejčastěji v ústech a hrtanu, ale také na snížení vysokého krevního tlaku, při problémech se zažíváním či proti nechutenství. Tradiční přírodní léčitelství používá cibuli k léčbě mnohých jiných zánětlivých onemocnění. Mezi takové patří například zánět močového měchýře. Používá se i při zácpě, cukrovce nebo po bodnutí hmyzem.

Přikládání cibule na chodidla

Nejobvyklejší je použití cibule při nachlazení, při virových nebo bakteriálních onemocněních. Ve formě čaje nebo sirupu ji přijímají i děti a na zprůchodnění dutin během noci stačí cibuli rozkrojit a nechat v blízkosti spícího.

Plátky čerstvé cibule se také přikládají na chodidla a za pomoci ponožek se nechají přes noc působit. Takto použitá cibule by měla snížit horečku a projevy onemocnění. Používá se ale také, když na vás „něco leze“, prostě i jako prevence. Je to způsob vhodný i pro ty, kteří neodkáží odpor k cibulové chuti překonat. U použití cibule na chodidla u dětí buďte ale obezřetní. Citlivá dětská pokožka by mohla zareagovat podrážděním. Proto je potřeba dítě kontrolovat, případně cibuli v ponožkách nechat jen několik málo hodin.

Cibule se přikládá na chodidla při nachlazení neboo virózách. Zdroj: Shutterstock.com

