Proč si naše babičky přes noc přikládaly plátky cibule na chodidla: Je to zázrak

Přestože se cibule používá nejvíce v kuchyni, kde je základem či dochucovadlem mnoha jídel, už od hluboké historie se tato zelenina využívá také k výrobě tradičních domácích léků. Můžete z ní třeba popíjet čaj, který je výborný proti nachlazení, nebo si z ní dělat léčivé obklady. A podle tradiční čínské medicíny naše tělo dokáže vstřebat léčivé látky z cibule i přes chodidla a pomůže celému organismu.

Co říká čínská medicína

Na chodidlech jsou dle tohoto prastarého učení meridiány, tedy dráhy, kterými tělem proudí životní energie a tvoří ucelený systém spojující jednotlivé orgány. Vyskytují se zhruba 5 cm pod kůží a někde vystupují jako viditelné akupunkturní body. Pokud si na ně přiložíte cibuli, léčivé látky se přes dráhy dostanou k příslušným orgánům, kterým velmi prospějí. Zároveň přinášejí značnou úlevu při potížích a bolestech.

Podle tradiční čínské medicíny naše tělo dokáže vstřebat léčivé látky z cibule nejlépe přes chodidla.

Proč cibule léčí

Blahodárné a léčivé účinky cibule se u nás hojně využívaly již od středověku. Tato zelenina totiž obsahuje velké množství užitečných látek jako například karoten, antibiotikum alicin, kyselinu listovou, vitaminy B, C a E, jód, fosfor, hořčík, vápník, měď, sodík, železo a síru. Podle vědeckých studií nejenže skvěle posiluje imunitu, ale také výborně likviduje nežádoucí bakterie i viry a detoxikuje organismus. Od jakých potíží vám cibule uleví?

V ponožkách je cibule perfektní proti nachlazení

Receptura je známá stovky let. Pokud vás trápí virózy, angíny, horečky a nachlazení, vložte si plátky cibule na noc do ponožky tak, aby přiléhaly těsně na spodní část chodidla. Cibuli lze připevnit i obinadlem. Ráno ji vyndejte a vyhoďte, ponožky budou chtít samozřejmě vyprat. Tuto proceduru opakujte do té doby, dokud nezmizí veškeré příznaky.

Díky svým antibiotickým, antivirovým a protizánětlivým účinkům vám cibule uleví i od mnohých otoků a zarudnutí při výronech či pohmožděninách.

Použijte cibuli na bradavice, plísně a výrony

Díky svým antibiotickým, antivirovým a protizánětlivým účinkům vám cibule uleví i od mnohých otoků a zarudnutí při výronech či pohmožděninách. Osvědčila se také při léčbě kožních potíží, jako jsou bradavice a obtížné plísně, které se vyskytují právě na chodidlech a mezi prsty. V takovém případě přikládejte cibuli přímo na postižené místo. Cibuli můžete také rozmixovat, aby se vám lépe aplikovala.

Cibule s octem vás zbaví ztvrdlých pat

Trápí vás nevzhledná a tvrdá kůže na patách? Zlikvidujte ji cibulí s octem. Oloupejte si středně velkou cibuli, nakrájejte ji na kolečka a namočte ji minimálně na 6 hodin do misky s octem. Pak lze takto macerovanou cibuli připevnit na ztvrdlou kůži obinadlem, anebo si octem s výluhem cibule tvrdé paty potřít a obléknout si na noc ponožky. Ráno nohy omyjte čistou vodou a obruste pemzou. Cibulovou kúru opakujte každý den, dokud se stav pokožky nezlepší.

