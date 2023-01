Proč si naše babičky dávaly na noc do ponožek plátky cibule. Je to téměř zázrak

Slyšíte o takovém triku prvně, anebo jej dobře znáte z domova? Cibule na chodidla v ponožce je jedním z babičkovských všeléků, které se dědí po generace a na které mnozí nedají dopustit. Jaké má tato procedura účinky?

Jak je to s cibulí v ponožce?

Přikládání cibule k chodidlům patří pořád mezi babské způsoby léčení a věda je zatím nepotvrdila. Přesto lidé po celém světě používají cibuli na chodidla jako způsob, jak se zbavit bolesti hlavy, vyléčit nachlazení nebo zlepšit celkové zdraví.

Proč přikládat plátky cibule na nohy? Zdroj: Profimedia

Přikládání cibule k chodidlům může pomoci přenést léčivé vlastnosti cibule do těla přes reflexní body na chodidlech. Tento postup se často používá spolu s dalšími léčebnými technikami, jako jsou masáž nebo akupresura.

S cibulí mají lidé dlouhosáhlé zkušenosti

O tomto způsobu používání cibule se začalo opět mluvit, některé zdroje jej naz‎ývají „megahitem“ a lékem, který vás postaví na nohy do druhého dne. Tak skvělé to asi nebude, ale je fakt, že naši předci měli s přikládáním cibule, ale také třeba kysaného zelí na chodidla dobré zkušenosti.

Plátky cibule, které se přiložily na chodidlo a přetáhly ponožkami, se doporučovaly nemocnému především na noc, ale v případě horečky i kdykoli během dne.

Na chodidle jsou četná nervová zakončení. Zdroj: Shutterstock

Cibulí v ponožkách se lidé snažili zbavit již zmíněné horečky, ale také rý‎‎‎my a nachlazení, pročištění těla a používali ji k podpoře imunitního systému. Cibule má antibakteriální i antivirotické účinky, a proto byla používaná velmi často a na všemožné neduhy.

Proč se přikládá cibule zrovna na chodidla?

A proč by to mělo fungovat? Jak už bylo řečeno, vědci na nic takového nepřišli, ale má se za to, že cibule ovlivňuje tělo skrze nervová zakončení nebo chcete-li akupunkturní body. V chodidle je velké množství nervových zakončení, která jsou důležitá pro citlivost a koordinaci pohybu. Nervová zakončení jsou umístěna v pokožce, v kostech, v kloubech a ve svalové tkáni chodidla. Jejich počet přesně není znám, ale odhaduje se, že v chodidle může být až půl milionu nervových zakončení. Cibule tak může na tělo působit nejlépe právě přes chodidla.